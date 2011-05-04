نظام آموزشی استاد و شاگردی باید احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدعلی زارع چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت رشد و توسعه سازمان فنی و حرفه‌ای کشور اظهار داشت: مدیران فنی و حرفه‌ای باید گواهی‌نامه مهارتی افراد زیر پوشش این سازمان را بر اساس مهارت و دانش آنها صادر کنند.

وی افزود: یکی از اقدامات موثر در راستای رشد و توسعه اهداف این سازمان، استفاده از پتانسیل فکری مسئولان در نظام جامع ملی مهارت‌آموزی و فناوری است.

مدیر‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان تصریح کرد: در راستای افزایش کیفیت و سلامت آزمون‌های تئوری و عملی، باید برنامه‌ریزی و اقدامات جدی و موثر صورت گرفته و این آزمون‌ها به صورت جدی برگزار شود.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام دوره‌های آموزشی مراکز به صورت سه ‌ماه یک‌ بار و توسط پرتال سازمان انجام شده است، تاکید کرد: تمام دوره‌های آموزشی این مراکز با نظارت کامل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار می‌شود.

زارع با اشاره به ضرورت احیای نظام آموزشی ادامه داد: مسئولان باید برای ارائه آموزش‌های مهارتی به صورت موثر، نظام آموزشی استاد و شاگردی را احیا کنند.

وی در ادامه با اشاره به پرتال سازمان فنی و حرفه‌ای اظهار داشت: آزمون‌های مهارتی، برگزاری دوره‌های آموزشی توسط بخش خصوصی و حذف رشته‌های موازی با بخش دولتی در پرتال این سازمان سازمان‌دهی شده است.

مدیر‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان اضافه کرد: تمام مدیران مراکز استان باید دوره‌های آموزشی را با کیفیت و دقت لازم برگزار کنند.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های علمی و کاربردی فنی و حرفه‌ای خاطرنشان کرد: یکی از تحولات این سازمان، برگزاری دوره‌های علمی کاربردی بوده که منجر به صدور مدرک کاردانی می‌شود.

زارع بیان داشت: در این نظام آموزشی، پودمان‌های مورد ‌نیاز شهرستان‌ها و فراگیری دوره‌های عملی آن پودمان، در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای تعریف شده است.

وی ادامه داد: مربیان رسمی و حق‌التدریس دیپلم باید در راستای ادامه تحصیل از نظام پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استفاده کنند.

مدیر‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در ادامه با اشاره به ضرورت شناسایی نخبگان رشته‌های مختلف فنی و حرفه‌‌ای افزود: این افراد برای شناسایی باید مسابقات ملی مهارت ثبت نام شوند.