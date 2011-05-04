ایستگاه های آتش نشانی در روستاهای آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، محبوب زارع عصر چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات روستاهای چالدران افزود: این ایستگاه ها با استقرار در یک روستای مرکزی به 15 روستای اطراف ارائه خدمات خواهد کرد.

وی با بیان اینکه احداث ایستگاه های آتش نشانی بعد از معرفی روستاهای مرکز از سوی فرمانداریها در سالجاری آغاز خواهد شد ادامه داد: برای احداث هر ایستگاه آتش نشانی یک میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

زارع با بیان اینکه این ایستگاه های آتش نشانی در بخش ها ایجاد می شود، اظهار داشت: در حال حاضر 40 بخش در سطح استان آذربایجان غربی وجود دارد که با توجه به میزان اعتبارات اختصاص یافته 40 ایستگاه آتش نشانی احداث می شود و در صورت افزایش اعتبارات این تعداد افزایش می یابد.

احمدرضا قلی پور فرماندار چالدران هم در این جلسه با اشاره به خسارت های آتش سوزی در روستاهای دور افتاد لزوم احداث ایستگاه های آتش نشانی روستایی را خاطرنشان کرد.