دفتر تئاتر عروسکی یونیما در خراسان جنوبی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری فر بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به گسترش فعالیت این دفتر به عنوان شعبه ایرانی اتحادیه بین المللی نمایشگران عروسکی در مراکز استان ها سومین دفتر پس از استان های چهارمحال و بختیاری و استان گیلان در استان خراسان جنوبی افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم گرامیداشت روز تئاتر خراسان جنوبی در 23 اردیبهشت ماه بیان داشت: این مراسم با حضور اساتید، بازیگران، هنرمندان و فعالان این رشته از سراسر استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: استان خراسان جنوبی از قابلیتهای بسیار زیادی در زمینه تئاتر برخودار است و امیدواریم با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برنامه ریزی جامع بتواند به رشد و شکوفایی لازم در این زمینه دست پیدا کند.

وی از حضور پروفسور احمدکامیابی مسک و دکتر حمیدرضا اردلان در این مراسم خبر داد و افزود: در مراسم اردیبهشت تئاتر ایران درخراسان جنوبی خادم تئاتر، هنرمند پیشکسوت، گروه‌های نمایشی برتر، هنرمندان فعال، انجمن هنرهای نمایشی فعال مورد تجلیل قرار می ‌گیرند.

مطهری فربیان کرد: اکثریت قریب به اتفاق هنرجویان و علاقه مندان به هنر نمایش نوجوانان می باشند لذا همواره آماده حمایت از حضور اساتید خارج استان جهت آموزش در بخش های مختلف هستیم.

وی یادآورشد: برپایی کارگاه آموزشی آشنایی با تئاترعروسکی با حضور استاد فرحناز بهزادیان همزمان با 21 و 22 اردیبهشت ماه از دیگربرنامه های اردیبهشت تئاتر در استان خواهد بود.