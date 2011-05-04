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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۰۵

دفتر تئاتر عروسکی یونیما در خراسان جنوبی افتتاح می شود

دفتر تئاتر عروسکی یونیما در خراسان جنوبی افتتاح می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان جنوبی از افتتاح دفتر نمایندگی یونیما همزمان با روز جهانی تئاتر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری فر بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به گسترش فعالیت این دفتر به عنوان شعبه ایرانی اتحادیه بین المللی نمایشگران عروسکی در مراکز استان ها سومین دفتر پس از استان های چهارمحال و بختیاری و استان گیلان در استان خراسان جنوبی افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم گرامیداشت روز تئاتر خراسان جنوبی در 23 اردیبهشت ماه بیان داشت: این مراسم با حضور اساتید، بازیگران، هنرمندان و فعالان این رشته از سراسر استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: استان خراسان جنوبی از قابلیتهای بسیار زیادی در زمینه تئاتر برخودار است و امیدواریم با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برنامه ریزی جامع بتواند به رشد و شکوفایی لازم در این زمینه دست پیدا کند.

وی از حضور پروفسور احمدکامیابی مسک و دکتر حمیدرضا اردلان در این مراسم خبر داد و افزود: در مراسم اردیبهشت تئاتر ایران درخراسان جنوبی خادم تئاتر، هنرمند پیشکسوت، گروه‌های نمایشی برتر، هنرمندان فعال، انجمن هنرهای نمایشی فعال مورد تجلیل قرار می ‌گیرند.

مطهری فربیان کرد: اکثریت قریب به اتفاق هنرجویان و علاقه مندان به هنر نمایش نوجوانان می باشند لذا همواره آماده حمایت از حضور اساتید خارج استان جهت آموزش در بخش های مختلف هستیم.

وی یادآورشد: برپایی کارگاه آموزشی آشنایی با تئاترعروسکی  با حضور استاد فرحناز بهزادیان  همزمان با 21  و 22 اردیبهشت ماه از دیگربرنامه های اردیبهشت تئاتر در استان خواهد بود.

کد مطلب 1305285

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