به گزارش خبرنگار مهر در کرج، از ساعتها پیش مسیرهای منتهی به امامزاده حسن کرج محل استقبال از آیت الله نوری همدانی مملو از جمعیتی شده بود که به دلیل انس با روحانیت و اهمیت شخصیت این مرجع بزرگوار به محل استقبال آمده بودند.

وی دقایقی پیش وارد شهرستان کرج شد و در میان جمع کثیر استقبال کنندگان در امامزاده حسن کرج حاضر شد.

امام جمعه کرج و تمامی ائمه جمعه استان البرز به همراه استاندار و فرماندار کرج و مدیران کل دستگاهها و ادارات البرز در مراسمی آیین استقبال رسمی از آیت الله نوری همدانی را به جا آوردند.

استقبال کنندگان با سردادن شعارهایی در حمایت از ولایت فقیه بار دیگری وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی یادآور شده و حضور ارزشمند این مرجع تقلید را در این شهر گرامی داشتند.

آیت الله نوری همدانی پنج روز میهمان البرزیهاست و در این مدت با مسئولان و قشرهای مختلف مردمی دیدار خواهد کرد.

علی رغم فشردگی برنامه های حضرت الله نوری همدانی به این استان، برنامه های مختلفی نیز برای حضور وی در شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان پیش بینی شده است.

دیدار با علما، روحانیون و مسئولان استان، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، دیدار با دانشگاهیان و فرهنگیان، دیدار با نیروهای مسلح، شرکت درجلسه شورای اداری استان البرز از اهم برنامه هایی است که در این مدت برگزار می شود.

دیدار حضرت آیت الله نوری همدانی بعدازظهر فردا با مردم این استان در حسینیه ثارالله واقع در کانون فرهنگی بسیج سپاه ناحیه کرج مهمترین دیدار وی با مردم این استان است.