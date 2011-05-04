به گزارش خبرنگار مهر در پیشوا، اولین فرماندار شهرستان تازه تأسیس پیشوا در اعتراض به تعرض و اهانت به رانندگان تاکسی و مردم این شهرستان در ورامین استعفا کرد. این خبر اختصاصی خبرگزاری مهر در روز هفتم اردیبهشت ماه منتشر شد و بازتاب آن به استانداری تهران نیز رسید.

جلسه فرمانداران استان تهران

همان روز انتشار خبر مهر، در جلسه فرمانداران استان تهران که به صورت مشترک با ائمه جمعه استان برگزار شد به سرعت خبر دریافت شد و با توجه به حضور فرمانداران پیشوا و ورامین، همچنین استاندار و معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران این موضوع مهم مورد بررسی و کالبد شکافی قرار گرفت. استناد استانداری تهران برای بررسی و ختم سریع این ماجرا نیز خبر منتشره در خبرگزاری مهر و انعکاس وسیع آن بود.

ماجرای استعفای فرماندار پیشوا

روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه، مسئول بازرسی و مسئول تاکسیرانی شهرداری پیشوا به همراه یکی از کارمندان فرمانداری شهرستان پیشوا با هماهنگی فرماندار جهت اجرای مصوبه شورای ترافیک این شهرستان به میدان امام خمینی (ره) ورامین رفتند تا مصوبات جلسه را اجرایی کنند. پس از مشاجرات لفظی صورت گرفته بین رانندگان و مسئولان پیشوایی به دستور دادستان شهرستان ورامین افراد مذکور که نماینده شورای ترافیک پیشوا بودند بازداشت شدند.

تماس فرماندار پیشوا با دادستان ورامین

ماجرای آزاد شدن بازداشتیها به این صورت بود که فرماندار پیشوا طی تماس با دادستان شهرستانهای ورامین و پیشوا گفت: این افراد برای اجرای حکم شورای ترافیک شهرستان پیشوا در زمینه جابجایی تاکسیها به آن منطقه آمده اند و اگر تقصیری هست برعهده فرماندار است که رئیس شورای ترافیک شهرستان پیشواست. بهرام ستاری افزود یا این افراد باید آزاد شوند یا من و شهردار پیشوا نیز به کلانتری ورامین آمده و حاضریم در بازداشت بمانیم تا تعیین تکلیف شود. این تماس تلفنی باعث شد که دادستان ورامین شخصاً در کلانتری حاضر شده و حکم آزادی بازداشت شدگان را صادر کند.

سامانه پیامک فرمانداری پیشوا خبر استعفا را منتشر کرد

سامانه رسمی پیامک فرمانداری پیشوا به شماره 30006179 حدود ساعت 9 صبح روز ششم اردیبهشت ماه خبری به این مضمون به تعداد وسیع منتشر کرد: "در پی تعرض و اهانت به تاکسیداران و مردم پیشوا توسط نیروی انتظامی ورامین و هماهنگی دادستان و فرماندار ورامین ستاری فرماندار پیشوا استعفا کرد."

تکذیب خبر استعفا توسط یک خبرگزاری رسمی

یکی از خبرگزاریهای رسمی کشور در ساعت 15:18 همان روز انتشار خبر استعفای فرماندار پیشوا در خبرگزاری مهر در مصاحبه ای به نقل از ستاری کلیه موارد منتشره را تکذیب کرد و گفت که به هیچوجه استعفایی در کار نبوده است و تمام مطالب منتشره کذب است. این گفتگو حدود یکساعت بعد در صفحه اول سایت رسمی استانداری تهران نیز نمایان شد تا خبر اختصاصی خبرگزاری مهر زیر سئوال برود.

ماجرای مهلت 10 روزه فرماندار پیشوا به فرماندار ورامین

در جلسه شورای ترافیک پیشوا به ریاست بهرام ستاری مقرر شد که مهلتی 10 روزه به فرماندار ورامین داده شود تا با جابجایی ایستگاه تاکسیها برای آسایش مردم و تاکسیداران پیشوایی و مسافران ورامینی که به پیشوا می روند روند نارضایتی مردم هر دو شهرستان پایان یابد.

این مصوبه شورای ترافیک شهرستان پیشوا، به صورت نامه ای با امضای فرماندار پیشوا به فرماندار ورامین داده شده و اعلام شد که جلسه مشترکی با شورای ترافیک پیشوا برگزار شود تا تکلیف ایستگاه تاکسیها به صورت توافقی حل و فصل شود.

فرماندار ورامین هیچ پاسخی به نامه فرماندار پیشوا که رونوشت به استانداری تهران نیز شده بود نداده و واکنشی نیز نشان نداد.

به دلیل اعتراضهای فراوان مردم و بدبینی آنها نسبت به مسئولان اجرایی و مدیران شهری پیشوا، فرماندار این شهرستان با توجه به عدم پاسخگویی ورامینیها به خواسته مصوب آنها دستور به اجرای مصوبه داده که در نهایت به بازداشت ذکر شده در خبر مهر منجر شد.

دلیل ذکر شده در استعفای ستاری

فرماندار پیشوا در استعفا و توجیه استعفایش مضمونی این چنین آورده بود: اگر قرار باشد به خاطر رضایت مردم حرفی زده شده و اینگونه با مسئولان، مردم و حتی تاکسیداران برخورد شود ماندنی نیستم و عطای فرمانداری را به لقایش می بخشم.

بازتاب انعکاس خبر منتشره خبرگزاری مهر و اطلاع یافتن مردم پیشوا از حمایت قاطع فرماندارشان از مردم باعث شد تا موضوع شکل جدیدی به خود بگیرد.

حمایت مردم از اقدام فرماندار پیشوا

صبح روز ششم اردیبهشت ماه که ستاری با متن استعفایش راهی استانداری تهران شد و همانجا ماند تا تعیین تکلیف شود روزی بود که مردم پیشوا نیز از این موضوع مطلع شدند.

با انعکاس این خبر در خبرگزاری مهر، موج تماسهای تلفنی از سوی اقشار مختلف مردم و بزرگان شهرستان تازه تأسیس پیشوا با استاندار تهران و معاونان وی و همچنین با شخص ستاری آغاز شد.

مردم در تماسهایشان حمایت قاطع خود را از اقدام فرماندار پیشوا اعلام کردند و گفتند که چون ستاری برای منافع و رضایت مردم دست به این اقدام زده از وی حمایت می کنند.

مهلت استاندار تهران به فرماندار ورامین برای حل و فصل مناقشه

مناقشه بر سر ایستگاه تاکسیهای پیشوا در میدان امام خمینی(ره) ورامین که سالها مصوب بود ولی اجرایی نمی شد باعث شد تا استاندار تهران وارد عمل شود. مرتضی تمدن طی دستوری از محسن منصوری فرماندار ورامین خواست یا همه تاکسیهای خطی اعم از داخلی و برون شهری پیشوا، پاکدشت و ... از میدان امام خمینی(ره) - ابتدای خیابان طالقانی - بروند یا همه تاکسیها در همان مکان به امر سوار کردن مسافر بپردازند.

دلیل تکذیب خبر صحیح مهر از سوی فرماندار پیشوا

با توجه به تمام مواردی که ذکر شد سئوالی مطرح می شود و آن اینکه دلیل تکذیب خبر صحیح مهر از سوی فرماندار پیشوا چه بود؟ در پاسخ به این سئوال باید به دو نکته مهم توجه شود: اول اینکه ستاری در طول دو روز مناقشه ایستگاه تاکسیها در روزهای پنجم و ششم اردیبهشت ماه فشارهای سیاسی، اجتماعی و روانی بسیاری را به خاطر رضایتمندی مردم پیشوا و نشان دادن قاطعیتش در برخورد با عوامل نارضایتی مردم متحمل شد. دوم اینکه در روز سوم همزمان با انتشار خبر اختصاصی مهر در هفتم اردیبشهت ماه افراد طرف مناقشه و استاندار و معاونان وی به همراه ائمه جمعه نیز در جلسه ای مشترک حاضر بودند و سریعترین اقدام استانداری برای ختم ظاهری غائله مجبور کردن فرماندار پیشوا به تکذیب خبر مهر بود. به این ترتیب، با تکذیب استعفای فرماندار شهرستان تازه تأسیس پیشوا تا حدودی از بار روانی ماجرا کاسته شده و تصمیمگیری در فضای بهتری انجام می شد

ورامین و پیشوا نیاز به آرامش دارند

شهرستان پیشوا به دلیل تازه تأسیس بودن، نیاز به ایجاد ساختارهای زیربنایی بیشتر و تحولات مدیریتی و اداری دارد و شهرستان ورامین نیز به دلیل مسائل و مشکلات زیادی که در جای جای آن نهفته است نیازمند تمرکز مدیران اجرایی و تصمیمگیر در امر خدمت رسانی صحیح، منطقی و به روز به مردم است و حل مسائل و رفع مشکلات این دو شهرستان نیازمند آرامش است.

.................................

علیرضا مهدی زاده