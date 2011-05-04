30 درصد کمک بلاعوض به صنایع آذربایجان شرقی عملی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد محمدزاده عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از نخستین جشنواره استانی فرهنگی ادبی کارگران استان موضوع هدفمندسازی یارانه ها را یکی از مهمترین چالش های پیشروی صنایع برشمرد و گفت: هدفمندسازی یارانه ها بنگاه های اقتصادی را به طور جدی تهدید می کند و متاسفانه آن بخش از قانون که مقرر کرده بود اجرای این طرح به صورت سینوسی و پنج ساله باشد فراموش شده است.

به گفته محمدزاده، 30 درصد از درآمد ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه ها که می بایست به صنعت در قالب کمک های بلاعوض، کمک به وام های بانکی فعلی کارخانجات، کمک به کارخانجاتی که نیاز به نوسازی داشته و باید از طریق اعطای وامهای کم بهره صورت می گرفت و مانند آن هیچ خبری نیست و آنچه که مشاهده شده چیزی جز کاغذبازی نبوده است.

محمدزاده با تاکید بر اینکه شریانهای صنعت چیزی از این کمکها دریافت نکرده است، موضوع تثبیت قیمت ها را یادآور شد و گفت: در ابتدای شروع هدفمندسازی یارانه ها و با وجود هزینه های سربار ناشی از افزایش قیمت های حامل های انرژی صنعتگران تثبیت قیمتها را بر دوش کشیدند.

وی با اشاره به وقوع تغییرات سیاسی در منطقه و افزایش قیمت نفت گفت: افزایش قیمت نفت بهای مواد اولیه را 30 درصد افزایش داده و با توجه به هزینه های حامل های انرژی افزایش دستمزدها دیگر امکان تبیثت قیمتها برای صاحبان صنایع وجود ندارد و از ماه آینده می بایست در بهای کالاهای تولیدی شاهد افزایش باشیم.

محمدزاده با درخواست از دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع گفت: امیدواریم تشکلهای کارگری نیز همچون گذشته برای دوام و استقرار واحدهای تولیدی کمک حال صنایع باشند.

وی گفت: این مهم در کنار همراهی مسئولان جاذبه مهمی برای حضور بخش خصوصی و رکن اساسی برای سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی بوده است.

محمدزاده اختلاف نظر میان کارگران و کارفرمایان را دور از انتظار ندانست و با بیان اینکه حتی اختلاف دیدگاه میان مراجع هم وجود دارد گفت: اما در این استان گروه کارگری و کارفرمایی پیمان بسته اند در مرحله اول برای روی نکات مشترک مذاکره و به تفاهم برسند و بر همین اساس است که در نتیجه این تعامل شاهدیم 10 درصد کل صنعت کشور در آذربایجان شرقی فعال شده است.

وی با بیان اینکه تنها چندین استان می توانند چنین حجمی را از صنعت کشور برخوردار شوند گفت: بدین لحاظ استان آذربایجان شرقی در قبال هرگونه تصمیمی در عرصه صنعت و بازرگانی بیشتر از سایر مناطق تاثیر می پذیرد.

محمدزاده تشکیل کمیسیون مشترکی را در استان آذربایجان شرقی با حضور شرکای اجتماعی و نهادهای کارگری، کارفرمایی و دولت برای طرح مسائل در این زمینه پیشنهاد داد و گفت: با تشکیل چنین کمیسیونی می توان هم بستر این تعامل را به خوبی گسترش داد و هم مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مشکلات به همکاری طلبید.

وی به چگونگی اجرای اصل 44 قانون اساسی و نحوه واگذاری کارخانجات اشاره کرد و گفت: متاسفانه هیچ تعریفی در شرایط واگذاری کارخانجات مبنی بر اینکه مالک آینده باید از چه نوع ویژگی و مشخصه ای باید برخوردار باشند نشده است و همین بی توجهی می تواند در‌‌آینده بر سر نوشت سایر کارخانجات هم تاثیر بگذارد.

همزمان با ششمین روز از هفته کارگر، طی مراسمی 40 نفر از کارگران، کارآفرینان، مدیران نمونه ، برگزیدگان دومین جشنواره نشان خدمت به خادمین قانون کار، و برندگان نخستین جشنواره استانی فرهنگی ادبی کارگران استان آذربایجان شرقی تجلیل شدند.

