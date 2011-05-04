به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "کلاود ژیان" اعلام کرد با کشته شدن رهبر القاعده این کشور به هدف حملات تروریستی تبدیل خواهد شد.

وی امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو RTL فرانسه مدعی شد : تهدید در همه جا وجود دارد و فرانسه نیز مانند آمریکا و دیگر کشورهای غربی یکی از اهداف اصلی انتقامجویی القاعده است.



وی با بیان اینکه کشته شدن القاعده به معنای پایان جنگ با تروریسم نیست، افزود: تهدید در فرانسه وجود دارد، این تهدیدها همچنین متوجه منافع فرانسه و اتباعش در خارج می شود. به همین دلیل ما نگران وضعیت آینده هستیم.

ژیان یکی از نگرانیهای پاریس را فعالیت القاعده شاخه شمال آفریقا دانست و درباره تکرار حملاتی مانند سپتامبر گذشته در منطقه مرزی نیجر و الجزایر که به کشته شدن 5 فرانسوی انجامید، ابراز نگرانی کرد.

گفتنی است رسانه های غربی مدعی شده اند پس از اعلام خبر مرگ رهبر القاعده ،گروههای تروریستی تهدید به انتقامگیری و افزایش حملات خود به کشورهای غربی به ویژه آمریکا کرده اند.