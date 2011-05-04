به گزارش خبرگزاری مهر، در این توضیحات آمده است: از آنجا که دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، چشم دیدن اعتلاء، پیشرفت، مجد و شکوه روزافزون و جهانگستر ام القرای جهان اسلام را که در عصر حاضر تنها پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی و ایادی و اذناب داخلی و خارجی مزدورش می باشد را نداشته و ایران اسلامی بواسطه روحیه استکبار ستیزی منبعث از آموزه های متعالی دین مبین اسلام به سرمشق و الگویی موفق برای بیداری تمامی مسلمانان و غیر مسلمانان گیتی مبدل گردیده ، کینه توزان زبون با تلاش مزبوحانه ی خود سعی می نمایند که خدمات ارزشمند این نظام الهی را به انحاء مختلف و در ابعاد گوناگون مخدوش جلوه داده تا به زعم پوچ خویش بر سر راهی که این ملت سرافراز با افتخار در پیش گرفته، مانع ایجاد کنند؛ اما زهی خیال باطل که از این اعمال ننگین طرفی بسته چرا که به لطف خداوند متعال، از بدو طلوع این انقلاب رهایی بخش، ملت بیدار ما در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) و با گوش جان سپردن به فرامین داهیانه مقام عظمای ولایت و همت بلند دولت مردانش، هزاران گردنه هولناک تر از این ها را تجربه کرده و با اقتدارتمام پشت سر گذاشته است.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: مع الوصف به جهت اطلاع رسانی واقعیت مطلب، در خصوص شیطنت رسانه ای غول های تبلیغاتی نظام جهانی سلطه که در استمرار شیطنتهای پیشین و مسبوق به سابقه بی اثر بر اراده پولادین ملت بیدار اسلامی این بار نیز با نمایش فیلمی از خردسال معتاد بیماری که در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد بستری گردیده اقدام نموده اند که توجه افکار شریف عموم را به نکاتی چند به شرح ذیل معطوف می نماییم.

دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مواجهه با بیمار خردسال معتادی که بدنبال تصادف با شکستگی دوبل ساق پا به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد مراجعه و بستری شده بود ،پس ازاطلاع از اعتیاد وی (که آن را کتمان کرده بود) ضمن درمان شکستگی (جراحی ارتوپدی)، بیمار را تحت درمان های حمایتی لازم برای ترک اعتیاد قرار داده و بعد از ترخیص از بخش ارتوپدی بیمارستان مذکور برای ادامه درمان ترک اعتیاد به مرکز درمانی امام رضا (ع)منتقل و در حال حاضر بیمار مذکور تحت نظر روانپزشکان آن مرکز تحت مداوا می باشد تا متعاقباِِ‍ به مراکز تحت پوشش به سازمان بهزیستی انتقال یابد.

از آنجاکه بیمارستانها مجاز به تفتیش بدنی بیماران نبوده و بیمار معتاد نیز ممکن است در طی درمان و زمان بستری، خودسرانه و بدور از انظار کادر معالج اقدام به مصرف مواد نماید،بروز چنین مشکلاتی دور از انتظار نبوده و کادر معالج هم با دید بیمار بودن چنین افرادی، نهایت سعی و تلاش خود را برای حمایت های درمانی لازم انجام و در صورت وقوع جرم، نهادهای قانونی مربوطه را مطلع می نمایند که در مورد این این بیمار نیز بیمارستان شهدای عشایر طبق روال مذکور خدمات درمانی و وظایف قانونی خویش را بطور تمام و کمال انجام داده است ولی متاسفانه برخی گروهها با قصد و غرض مخدوش نمودن خدمات بیشمار و ارزنده ی پزشکان و پرستاران این مرکز اقدام به تهیه و انتشار فیلمی از بیمار مذکور نموده اند که چنین عمل زشتی، مغایر با شئونات اسلامی، اخلاقی و انسانی است.

لذا بدینوسیله بمنظور تنویر اذهان و افکار عمومی، توجه اصحاب محترم رسانه های گروهی را به حقیقت موضوع معطوف نموده تا راه هرگونه سوء استفاده رسانه ای بر افراد مغرض و معاند با موقعیت شناسی رسانه های متعهد مسدود گردد.