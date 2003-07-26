  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۴۹

" عباس رمضاني " سرپرست سپاهان در گفتكو با مهر :

كار پيوستن رحمتي به سپاهان تا پايان هفته تمام مي شود

زردپوشان اصفهاني پس از اردويي كه تا روز جمعه هفته جاري در تهران خواهند داشت ، دو روز استراحت مي كنند تا روز سيزدهم مرداد ماه جاري راهي اردوي برون مرزي خود در ايتاليا شوند .

عباس رمضاني سرپرست سپاهان در گفتگو با خبرنگار " مهر" ضمن اعلام اين مطلب افزود : در حال حاضر اردوي تداركاتي سپاهان در تهران برگزار مي شود و به جز 3 بازيكن ملي پوش ( نويد كيا، بزيك و طالب نسب ) ساير بازيكنان زير نظر فرهاد كاظمي و اعضاي كادر فني به تمرين مي پردازند .

رمضاني درباره بازيكنان جديد اين تيم گفت : تاكنون كار پيوستن تاجدار ، خطيبي و هاشم زاده به تيم ما تمام شده و مشغول مذاكره با نفراتي جون رحمتي و نوري هستيم . وي در مورد پژمان نوري گفت : تا آنجائي كه مي دانم در جلسه روز پنج شنبه گذشته كار پيوستن او به سپاهان تمام شده است ولي هنوز قراردادي بين طرفين امضا نشده است .

سرپرست سپاهان در مورد مذاكرات اين تيم با سيد مهدي رحمتي دروازبان ملي پوش فجرسپاسي شيراز گفت: هفته گذشته با ارسال  نامه اي به مسئولان باشگاه فجر به طور رسمي از آنها خواستيم رحمتي را براي فصل آينده به ما بدهند . از شواهد امر چنين بر مي آيد كه آنها با اين انتقال مخالف نيستند و بزودي رضايت نامه وي را براي سپاهان صادر مي كنند . ضمن اينكه رحمتي نيز موافقت كاملش را براي آمدن به سپاهان اعلام كرده و فكر مي كنم تا پايان هفته جاري كار اين دروازبان جوان با سپاهان تمام شود .

رمضاني در پايان صحبتهايش به اردوي 10 روزه ايتاليا اشاره كرد و گفت : پس از اردوي تهران و 2 روز استراحت ، روز 13 مرداد راهي ايتاليا مي شويم كه در اين اردوي 10 روزه با تيمهاي لاتزيو ، پروجا و دو تيم از سري B باشگاههاي اين كشور بازي تداركاتي برگزار خواهيم كرد .

کد مطلب 13053

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها