كار پيوستن رحمتي به سپاهان تا پايان هفته تمام مي شود

عباس رمضاني سرپرست سپاهان در گفتگو با خبرنگار " مهر" ضمن اعلام اين مطلب افزود : در حال حاضر اردوي تداركاتي سپاهان در تهران برگزار مي شود و به جز 3 بازيكن ملي پوش ( نويد كيا، بزيك و طالب نسب ) ساير بازيكنان زير نظر فرهاد كاظمي و اعضاي كادر فني به تمرين مي پردازند .

رمضاني درباره بازيكنان جديد اين تيم گفت : تاكنون كار پيوستن تاجدار ، خطيبي و هاشم زاده به تيم ما تمام شده و مشغول مذاكره با نفراتي جون رحمتي و نوري هستيم . وي در مورد پژمان نوري گفت : تا آنجائي كه مي دانم در جلسه روز پنج شنبه گذشته كار پيوستن او به سپاهان تمام شده است ولي هنوز قراردادي بين طرفين امضا نشده است .

سرپرست سپاهان در مورد مذاكرات اين تيم با سيد مهدي رحمتي دروازبان ملي پوش فجرسپاسي شيراز گفت: هفته گذشته با ارسال نامه اي به مسئولان باشگاه فجر به طور رسمي از آنها خواستيم رحمتي را براي فصل آينده به ما بدهند . از شواهد امر چنين بر مي آيد كه آنها با اين انتقال مخالف نيستند و بزودي رضايت نامه وي را براي سپاهان صادر مي كنند . ضمن اينكه رحمتي نيز موافقت كاملش را براي آمدن به سپاهان اعلام كرده و فكر مي كنم تا پايان هفته جاري كار اين دروازبان جوان با سپاهان تمام شود .

رمضاني در پايان صحبتهايش به اردوي 10 روزه ايتاليا اشاره كرد و گفت : پس از اردوي تهران و 2 روز استراحت ، روز 13 مرداد راهي ايتاليا مي شويم كه در اين اردوي 10 روزه با تيمهاي لاتزيو ، پروجا و دو تيم از سري B باشگاههاي اين كشور بازي تداركاتي برگزار خواهيم كرد .