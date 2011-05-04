به گزارش خبرگزار مهر از خرم آباد، سرهنگ امیر الماسیان در این رابطه اظهار داشت: ماموران اطلاعات و امنیت عمومی استان در فروردین ماه امسال در راستای مبارزه با تهیه، توزیع و دارندگان تجهیزات ماهواره با هماهنگی مقام قضایی تعداد یک هزار و 21 دستگاه ال ان بی، 197 دستگاه دیش و 270 رسیور را کشف و ضبط کرده است که این میزان کشف تجهیزات یاد شده به ترتیب 255، 103 و 237 درصد افزایش را نشان می دهد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان لرستان خاطر نشان کرد: در مجموع در فروردین ماه سالجاری دو باند تجهیزات ماهواره نیز منهدم شد.

سرهنک الماسیان کشف 12 هزار و 328 حلقه محصولات ضد فرهنگی و انهدام یک باند، پاکسازی 42 تفرجگاه با رشد 110 درصدی، شناسایی و برخورد با 299 واحد صنفی با رشد 9 درصدی و دستگیری 30 نفر اتباع بیگانه با رشد 130 درصدی را از دیگر اقدامات در فروردین ماه امسال پلیس اطلاعات و امنیت عمومی عنوان کرد.

وی همچنین به عملیات انجام شده طی روز گذشته اشاره کرد و یادآور شد: :ماموران اطلاعات و امنیت استان روز گذشته در پی کسب خبری مبنی بر اینکه ساکنان یک مجتمع مسکونی در خرم آباد، اقدام به نصب و استفاده از ماهواره می کند با هماهنگی مقام قضایی در قالب چند تیم در یک عملیات ضربتی، در بازرسی از مجتمع 94 عدد ال ان بی، 38 عدد دیش و 276 عدد متعلقات تجهیزات ماهواره ای را کشف و ضبط کردند.