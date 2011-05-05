انتقاد ماماها از مسئولان؛ 35 هزار بیکار و نداشتن قرارداد بیمه ای

نوشین زنده زبان در آستانه روز جهانی ماما به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه از 50 هزار جمعیت مامای کشور بیش از 35 هزار نفر آنها همچنان بیکارند.

وی با انتقاد از اینکه ماماها هنوز ردیف استخدامی ندارند، افزود: سالانه بیش از یک میلیون و 300 هزار زایمان در کشور انجام می شود و بر اساس استانداردهای جهانی که به ازای هر زایمان 30 تا 50 ماما تعریف شده است، اگر بتوانیم 30 ماما به ازای هر زایمان در کشور جذب کنیم، مامای بیکار نخواهیم داشت.

زنده زبان به نبود جایگاه تعریف شده برای ماماها در بیمارستانها اشاره کرد و گفت: ماماها عامل 90 درصد زایمانها در بیمارستانهای دولتی هستند اما به دلیل نبود جایگاه مامایی، پرونده ها به نام متخصص زنان و زایمان امضا می شود که این موضوع باعث دلسری ماماها شده است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور با اعلام اینکه دو سوم جمعیت کشورمان را زنان و کودکان زیر 12 سال تشکیل می دهند، افزود: اگر جایگاهی برای ماماها تدوین شود و ردیف استخدامی برای آنها در نظر گرفته شود، ماماها می توانند خدمات بهداشتی و درمانی را با کمترین قیمت به این قبیل افراد جامعه ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه ماماها در خط اول درمان بکار گرفته می شوند، ادامه داد: برای کاهش آمار سزارین که هدف وزارت بهداشت است، اولین کسانی که می توانند به تحقق این برنامه کمک کنند ماماها هستند.

زنده زبان با انتقاد از اینکه قانون سختی کار هنوز برای ماماها اعمال نمی شود، افزود: ماما با جان دو انسان سر و کار دارد و همین مسئله استرس زیادی به ماما وارد می کند.

وی در ادامه از نداشتن قرارداد بیمه ای ماماها گلایه کرد و گفت: بیمه ها به بهانه بار مالی سالهاست که از پذیرفتن این مسئولیت شانه خالی می کنند.

نماینده ماماها در شورای عالی نظام پزشکی با اعلام این مطلب که مسئولان وزارت رفاه اخیرا پذیرفته اند که ماماها در بخش سرپایی (مطب) با فرانشیز بیمه ای بیماران خود را ویزیت کنند، افزود: متاسفانه برای اجرای این موضوع نیز بهانه آورده اند و گفته اند که باید پروتکل نظارتی نوشته شود. در حالی که چنین پروتکلی برای هیچ یک از رشته های پزشکی وجود ندارد.

زنده زبان ضمن ابراز امیدواری از اینکه فرانشیز بیمه ای ماماها تا 6 ماهه اول امسال اعمال شود، گفت: متاسفانه چون تعرفه های ماماها با بیمه محاسبه نمی شود، مراجعان به سراغ پزشکانی می روند که قرارداد بیمه ای دارند.