همایش توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در زندانهای لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مدیرکل فنی و حرفه ای استان لرستان در این گردهمایی در سخنانی اظهار داشت: آموزش در زندان کار دشواری است چرا که شرایط حاکم بر زندان برای آموزش شرایطی عادی محسوب نمی شود.

علی فروزش افزود: با توجه به این فضا می بایست به آن دسته از آموزشهایی پرداخت که به لحاظ زمانی کوتاهتر و البته استانداردتر و کاربردی تر هستند.

وی با تأکید بر اینکه این رویکرد در جامعه اثرگذارتر است، یادآور شد: نقطه ایده آل سازمان فنی و حرفه ای این است که آموزشهایی را که ارائه می کند به اشتغال منتهی شود و این هدف نهایی این سازمان است.

فروزش خاطرنشان کرد: آمارها نشان می دهند بازگشت مجدد به زندان زندانیانی که آموزشهای فنی و حرفه ای را گذرانده اند در سطح پایینی است و این برای سازمان و همچنین زندانها ایجاد انگیزه می کند که این حوزه توسعه یابد.

وی در پایان از تجهیز کارگاههای فنی و حرفه ای زندانهای لرستان خبر داد و بیان داشت: در کنار ارائه آموزشهای مؤثر و تأمین نیروی متخصص، تجهیز و اختصاص اعتبارات لازم به زندانها از دیگر برنامه های اداره کل فنی و حرفه ای استان است.

بنابر این گزارش، رؤسای مراکز فنی و حرفه ای و همچنین زندانهای استان لرستان در این گردهمایی به بیان دیدگاه ها و نیز نقاط ضعف و قوت پرداخته و راههای بهره گیری از حداکثر ظرفیتها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.