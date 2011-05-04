به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، "عمرو موسی" گفت : اجلاس سران کشورهای عربی تا زمان بهبود شرایط در کشورهای منطقه و تا حصول اطمینان از مشارکت بالا در سطح روسا به تعویق خواهد افتاد.

وی با اشاره به نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی در نهم ماه مه جاری افزود: نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی به جنبشهای انقلابی متمرکز خواهد شد و طی آن به لزوم توجه به خواسته های مردمی و خودداری از به کارگیری خشونت علیه مردم اشاره می شود.

دبیر کل اتحادیه عرب تصریح کرد: اتحادیه عرب با اتحادیه آفریقا و سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه اروپا برای حل مشکلات کنونی کشورهای عربی تبادل نظر خواهد کرد.

خبر دیگر در این باره اینکه "عبداللطیف الزیانی" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس این مطلب را که امارات متحده عربی درخواستی برای تعویق نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی داده باشد، تکذیب کرد.

وی افزود: درخواست تعویق جلسه نشست وزیران امور خارجه عربی در نشست ویژه وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در یکشنبه گذشته اتخاذ شده و امارات متحده عربی مامور انتقال درخواست شده است.

شایان ذکر است که نشست سران کشورهای عربی قرار است که در عراق برگزار شود، اما تاکنون به بهانه های مختلف به تعویق افتاده است.