منتظر پاسخ AFC در مورد بازی پرسپولیس هستیم/ لیگ یازدهم از 12 مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله محمدی در خصوص اتفاقاتی که در جریان دیدار پرسپولیس و الاتحاد عربستان در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا اتفاق افتاد گفت: قطعا این اتفاقات توسط مسئولان ای اف سی بررسی می شود و طی روزهای آینده نتیجه نهایی آن به ما اعلام خواهد شد اما امیدواریم این اتفاقات مشکل خاصی برای فوتبال ایران ایجاد نکند.

وی با بیان اینکه امیدوارم تماشاگران در بازی استقلال برابر النصر عربستان که هفته آینده برگزار می شود تنها به تشویق تیم خود بپردازند خاطرنشان کرد: برخلاف مسائل مطرح شده ناظر دیدار پرسپولیس برابر الاتحاد گزارش خاصی را تهیه نکرده است.

رئیس سازمان لیگ با بیان اینکه در دیدار السد قطر و استقلال تهران تماشاگران اندکی به ورزشگاه آمده بودند تاکید کرد: امیدوارم در هفته های پایانی لیگ قهرمانان آسیا و مرحله حذفی تماشاگران بیشتری به ورزشگاه آمده و به تشویق تیم های ایرانی بپردازند تا همچنان فوتبال ایران پرتماشاگرترین دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا را به خود اختصاص دهد.

محمدی با بیان اینکه به احتمال زیاد دیدار پلی آف لیگ دسته اول در روزهای 23 یا 25 اردیبهشت ماه برگزار می شود خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار است 11 مرداد لیگ یازدهم آغاز شود که برنامه برگزاری مسابقات را با کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی مورد بررسی قرار داده تا تعامل ویژه ای بین مسئولان سازمان لیگ و کادر فنی تیم ملی صورت گیرد.

وی در مورد برگزاری مسابقات جام حذفی هم گفت: ما به علت فشردگی مسابقات لیگ بازی های تیم ملی و مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به اجبار جام حذفی را پس از پایان لیگ برگزار کرده و طبق برنامه ریزی انجام شده سعی کرده ایم این مسابقات به بهترین شکل و در زمان مقرر به پایان برسد تا فرصت لازم برای حضور بازیکنان در تیم ملی فراهم شود.

رئیس سازمان لیگ برتر در پاسخ به این پرسش که چرا دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا در ایران در ساعات پایانی روز برگزار می شود گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا ساعت پیشنهادی را از باشگاه ها گرفته است و این باشگاه های خودمان هستند که ساعات برگزاری این بازیها را مشخص می کنند.