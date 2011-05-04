به گزارش خبرنگار مهر در قزوین ،عصر چهارشنبه در مراسمی با حضور پهلوان حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور، داراب ریاحی دبیر فدراسیون، محمودی مدیرکل تربیت بدنی استان و جمعی از ورزشکاران خانه وزنه برداری قزوین افتتاح شد.

سالن ورزشی این مجموعه330 مترمربع زیربنا دارد و با 250 میلیون تومان اعتبار در مدت 11 ماه احداث شده است.

رضازاده در مراسم افتتاح خانه وزنه برداری قزوین گفت: استان قزوین ورزشکاران مستعدی دارد که امیدواریم با تامین این امکانات خوب ورزشی زمینه جذب علاقمندان بیشتری به این رشته در استان فراهم شود.

اکبر محمودی مدیرکل تربیت بدنی استان قزوین هم اظهارداشت: سالن وزنه برداری قزوین بسیار قدیمی و نامنساب بود و همین امر موجب شده بود تا استقبال از این رشته در استان کم باشد.

وی تصریح کرد: با افتتاح خانه وزنه برداری زمینه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور نیز در استان فراهم شده است.