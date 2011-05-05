اولین باد پرچم 253 متری را در قم پاره کرد/ شرکت سازنده ضمانت داده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم هفته گذشته از نصب چهارمین پرچم بزرگ جمهوری اسلامی با مساحت 253 مترمربع و از جنس نانو در قم خبر داد که بعد از گذشت چند روز از این نشست خبری، قسمتی از پرچم جمهوری اسلامی بر اثر شدت باد دچار پارگی شد.



یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: پرچم نصب شده دارای گارانتی است و بدون این که پولی از بیت المال ضایع شود ظرف دو روز آینده توسط شرکت سازنده آن تعویض خواهد شد.



این پرچم در مساحت 253 مترمربع به طول 50 متر در میدان روح الله ، جوار بیت امام خمینی(ره) در قم نصب شده است و به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان قم این پرچم چهارمین و بلندترین پرچم جمهوری اسلامی ایران است که جنس آن نانو بوده و به راحتی کثیف و پاره نمی‌شود.



این پرچم به گونه‌ای نصب ‌شده است که از حرم مطهر حضرت معصومه(س) و بلوار پیامبر اعظم(ص) قابل دید است.

