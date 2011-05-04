54 کشته و زخمی در مناطق مختلف / نیروهای امنیتی به حال آماده باش در آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع پلیس اعلام کردند در اثر انفجار بمب در روستای الخنافسه در کربلا سه نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند این دو انفجار به فاصله زمانی کم بامداد امروز منفجر شدند.

منابع وابسته به وزارت کشور عراق اعلام کردند در بغداد یک پلیس و کارمند وزارت حمل و نقل عراق در دو حادثه جداگانه با سلاح صدا خفه کن کشته شدند.

همچنین در حمله به یک مرکز بازرسی مشترک ارتش و پلیس عراق در بغداد دو نیروی امنیتی کشته و دو نفر دیگر مجروح شدند.

در کرکوک انفجار بمب در مسیر عبور خودروی یک افسر عراقی به همراه همسرش به زخمی شدن این دو منجر شد.

در همین راستا شمار تلفات انفجار خودروی بمبگذاری شده در برابر قهوه خانه ای در منطقه الدوره در جنوب غرب بغداد که شب گذشته رخ داد به 10 کشته و 30 زخمی رسید که برخی از مجروحان وضعیت وخیمی دارند.

خبر دیگر اینکه نیروهای عراقی از زمان کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان در حالت آماده باش به سر می برند، زیرا مسئولان عراقی احتمال حملات تروریستی القاعده در این کشور را می دهند.