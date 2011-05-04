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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۴۳

تحولات امنیتی عراق/

54 کشته و زخمی در مناطق مختلف / نیروهای امنیتی به حال آماده باش در آمدند

54 کشته و زخمی در مناطق مختلف / نیروهای امنیتی به حال آماده باش در آمدند

منابع خبری از کشته و زخمی شدن 54 نفر در ناآرامی های امروز عراق در شهرهای مختلف و به حال آماده باش در آمدن نیروهای امنیتی در پی احتمال وقوع عملیات تروریستی پس از مرگ بن لادن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع پلیس اعلام کردند در اثر انفجار بمب در روستای الخنافسه در کربلا سه نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند این دو انفجار به فاصله زمانی کم بامداد امروز منفجر شدند.

منابع وابسته به وزارت کشور عراق اعلام کردند در بغداد یک پلیس و کارمند وزارت حمل و نقل عراق در  دو حادثه جداگانه با سلاح صدا خفه کن کشته شدند.

همچنین در حمله به یک مرکز بازرسی مشترک ارتش و پلیس  عراق در بغداد دو نیروی امنیتی کشته و دو نفر دیگر مجروح شدند.

در کرکوک انفجار بمب در مسیر عبور خودروی یک افسر عراقی به همراه همسرش به زخمی شدن این دو منجر شد.

در همین راستا شمار تلفات انفجار خودروی بمبگذاری شده در برابر قهوه خانه ای در منطقه الدوره در جنوب غرب بغداد که شب گذشته رخ داد به 10 کشته و 30 زخمی رسید که برخی از مجروحان وضعیت وخیمی دارند.

خبر دیگر اینکه نیروهای عراقی از زمان کشته شدن اسامه بن لادن در  پاکستان در حالت آماده باش به سر می برند، زیرا مسئولان عراقی احتمال حملات تروریستی القاعده در این کشور را می دهند.

کد مطلب 1305350

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