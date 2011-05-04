به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حسین رضا زاده عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح خانه وزنه برداری قزوین گفت: در دیداری که با استاندار ورزش دوست استان قزوین داشتیم مقرر شد تالار بزرگ وزنه برداری در استان ساخته شود که با دستور ایشان و پیگیری معاون عمرانی استانداری بزودی کلنگ ساخت این تالار به زمین زده می شود.

وی افزود: این سالن یکی از بی نظیرترین سالنهای وزنه برداری کشور خواهد بود و گنجایش 400 نفر خواهد داشت.

رضازاده یادآورشد: با توجه به قابلیت های ورزشی این منطقه مسابقات قهرمانی جوانان کشور در قزوین برگزار خواهد شد.