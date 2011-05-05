انتخاب هیئت رئیسه شورای اطلاع رسانی اردبیل/ بی تفاوتی به چالشهای خبری

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این نشست عصر چهارشنبه در حالی برگزار شد که به نظر می رسد شورای اطلاع رسانی استان طی چند سال گذشته با وجود اطلاع و آگاهی از مشکلات رسانه ها و خبرنگاران در حوزه جمع آوری اطلاعات و اخبار و چالشهای اطلاع رسانی در بسیاری از دستگاه ها و سازمانهای اجرایی، نسبت به آن بی تفاوت بوده است.

با این وجود و با مشخص شدن ترکیب هیئت رئیسه جدید بسیاری از رسانه ها و خبرنگاران این استان که به رسالت راستین و خطیر خود پافشاری و متعهد هستند، امیدوار شدند که این چالشها طی سال جاری کاهش یافته و به انقباض خبری و یک سویه نگری از سوی برخی از مدیران در این حوزه پایان داده شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان اردبیل نیز در این نشست با تاکید بر وجود مشکلات در حوزه روابط عمومیهای استان یادآور شد: هم اکنون برای برطرف کردن اشکالات حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی لیستی از 87 کانون تبلیغاتی دارای مجوز از فرهنگ و ارشاد اخذ و در اختیار تمام روابط عمومیهای استان قرار گرفته تا مشکلات موجود در این بخش برطرف شود.

بلال پیرمحمد با تاکید بر برگزاری نشستهای خبری برای مدیران دستگاههای اجرایی از سوی مدیران روابط عمومی و اطلاع رسانی مناسب به رسانه ها افزود: از ویژگیهای مدیر موفق ارائه گزارش کار و شرکت در مصاحبه های خبری بوده و باید روابط عمومیها در برقراری ارتباط خبری مدیر با اصحاب رسانه کوشا و مقدمات حضور مدیران خود را در خبرگزاریها و صدا و سیما فراهم کنند.

وی همچنین از برگزاری سه دوره آموزشی برای مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان در سال گذشته خبر داد و با انتقاد از حضور مدیران روابط عمومی نهادهای اجرایی استان در این دوره ها اظهار داشت: برای این دوره ها بیش از 100 دستگاه اجرایی دعوت شد که تنها 10 الی 18 نفر حضور یافتند که این عدم حضور غیرقابل توجیه است.

سرپرست روابط عمومی استانداری اردبیل با بیان اینکه دستگاههای دولتی موظفند دو هزارم اعتبارات استانی و ستادی خود را برای اطلاع رسانی به حوزه روابط عمومیها اختصاص دهند، از روابط عمومیهای تمام دستگاه های اجرایی خواست مشکلات خود را به این شورا انتقال دهند.

وی اضافه کرد: در صورت عدم تحقق این مهم باید مدیران روابط عمومی مراتب را اطلاع دهند تا موضوع پیگیری و حل شود.

پیرمحمد همچنین از برگزاری همایش تجلیل از روابط عمومیهای فعال و دارای رتبه برتر در سال 88 خبر داد و ابراز داشت: ویژه برنامه روز روابط عمومی نیز در اردبیل 26 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد تا روابط عمومیها در صورت تمایل برای شرکت در مراسم این روز در مرکز کشور وقت لازم داشته باشند.

دبیر شواری هماهنگی روابط عمومیهای استان تصریح کرد: ویژه برنامه روز روابط عمومی و ارتباطات با حضور استاندار و مدیران اجرایی برگزار خواهد شد تا مشکلات مربوط به این حوزه در بین مدیران دستگاهها مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

در این نشست و با برگزاری انتخابات مدیران روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مخابرات و ارشاد اسلامی استان به عنوان اعضا هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان انتخاب شدند.

همچنین مدیران روابط عمومی شرکت آب منطقه ای و سازمان بهزیستی به عنوان اعضای علی البدل هیئت رئیسه و مدیر روابط عمومی سازمان هواشناسی به عنوان بازرس و مدیر روابط عمومی ثبت اسناد و املاک استان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.