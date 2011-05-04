فوتبال اصفهان سبک جدیدی را به آسیا معرفی کرد/ نقش جهان یک مشکل دارد!

به گزارش خبرنگار مهر رشید خدابخش چهارشنبه شب و در حاشیه دیدار سپاهان با الهلال در گفتگو با خبرنگاران گفت: همه مردم ایران از تیم های اصفهانی رضایت دارند و خارج از تعصب مدیریتی باید بگویم این تیم ها عملکرد خوبی در مسابقات داخلی و آسیایی داشته اند. من در 5 استان کار کرده ام و نمی خواهم متعصبانه صحبت کنم ولی عملکرد این دو باشگاه در قاره مسابقات داخلی و آسیایی بسیار قابل قبول بوده است.

وی با بیان اینکه این دو تیم افتخارات فوتبال ایران هستند افزود: بخش بیشتر موفقیت های باشگاهی فوتبال ایران در سال های اخیر متعلق به این دو تیم اصفهانی است و آنها توانسته اند سبک جدیدی از فوتبال ایران را به قاره آسیا معرفی کنند.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان خاطرنشان کرد: موفقیت این دو باشگاه اسباب خشنودی نه تنها مردم اصفهان بلکه همه مردم ایران را فراهم کردند و امیدوارم در ادامه مسابقات آسیایی موفقیت خود را ادامه دهند.

خدابخش در مورد آخرین وضعیت ورزشگاه نقش جهان اصفهان خاطرنشان کرد: نقش جهان مشکلی دارد که اگر بخواهم آن را شفاف سازی کنم باید بگویم باید بین پیمانکار و کارفرما که شرکت توسعه و تجهیز است هماهنگی هایی صورت بگیرد و ادامه پروژه بازسازی به استان اصفهان واگذار شود. در صورت تحقق این موضوع هم حمایت سازمان تربیت بدنی و هم امکانات لازم در استان وجود دارد تا این ورزشگاه هر چه زودتر تکمیل شود.

وی در این خصوص اضافه کرد: سپردن این پروژه به استان باعث می شود امکانات و فرصت های مضاعف برای تکمیل آن فراهم شود اما این مسئله منوط به آن می شود که شرکت توسعه و تجهیز و پیمانکار گیر موجود را برطرف کنند.

خدابخش در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که در صورت واگذاری این پروژه به استان اصفهان چه زمانی ورزشگاه آماده بهره برداری می شود گفت: از نظر فیزیکی و عملیات اجرایی، این امکان وجود دارد که طی یک سال پروژه بازسازی انجام وورزشگاه افتتاح شود و مورد بهره برداری قرار گیرد اما این مسئله به آن باز می گردد که اما و اگرها حل شده و شرایط لازم فراهم گردد.