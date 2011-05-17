مسلم خانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ضلع دوم بازار کار حوزه کارآفرینی است، گفت: هم اکنون در کشور ما در این بخش چند چالش وجود دارد که اولین آن مربوط به به روز نشدن بازار کار کشور و سنتی بودن آن است.

مشاور معاونت توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار اظهار داشت: موضوع دوم اینکه در حال حاضر اغلب صنایع کشور با کمتر از ظرفیت اسمی خود کار می کنند به نحوی که انبارهای بزرگی از تولیدات وجود دارد که به فروش نرفته اند.

خانی با تاکید بر اینکه وقتی مطالعه می شود می بینیم که یکی از کلیدی ترین عوامل این پدیده ورود اجناس مشابه با قیمت پایین تر از خارج کشور است، افزود: همین الان برخی از شرکت های داخلی ایران برند محصولاتشان در کشور چین تولید می شود و ساخت ایران پای آن می خورد و بعد دوباره وارد کشور ما می شود.

وی خاطر نشان کرد: این یک هشدار بزرگ برای ما است و نظام واردات نیاز به مدیریت دارد. البته ما نمی گوییم دور کشور را دیوار آهنی بکشیم و بگوییم واردات انجام نشود چون کشور در برخی موارد نیازمند واردات است.

این مقام مسئول در وزارت کار بیان داشت: در حوزه محصولات ضعیف خود کشور چین صراحتا اعلام می کند ایران جزو کشورهای مصرف کننده محصولات دست چندم ما است، چرا؟ چون در ایران به دلیل اینکه معمولا درآمد سرانه مردم بالا نیست، قیمت محصولات برای مردم ما یک مولفه بسیار مهم است.

مشاور معاونت توسعه اشتغال وزارت کار تصریح کرد: بنابراین هم اکنون چون محصولات خارجی قیمت پایین تری دارند باعث شده اند تا اجناس ایرانی در انبارها بمانند.

خانی ادامه داد: در سالی که قرار است 2.5 میلیون فرصت شغلی ایجاد شود باید حتما به این نکته توجه شود و لازم است تا کیفیت تولیدات ایرانی بالا برود. باید به تقویت محصولات و استانداردها بپردازیم و برای این منظور می توانیم با مدیریت واردات انجام دهیم.

افزایش ظرفیت بازار کار به 3.5 برابر

وی اظهار داشت: می توانیم تولیدات داخلی را به سمت ظرفیت اسمی خود ببریم و اگر این کار بشود به صورت متوسط ظرفیت پذیرش نیروی انسانی تا 3.5 برابر بالا خواهد رفت و این فضا هم اکنون وجود دارد.

این مقام مسئول در وزارت کار گفت: سرمایه در گردش و نقدینگی بنگاه ها نیز یکی از چالش های موجود در این بخش است به نحوی که در حال حاضر طرح های نیمه تمام فراوانی داریم که منتظر سرمایه در گردش هستند که با اعطای تسهیلات در خرید مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش و توسعه طرح ها مشکلات آنها حل می شود.

خانی در پایان افزود: وزارت کار در حال حاضر برای 2.5 میلیون فرصت شغلی برنامه طراحی کرده است و حتی جدول استانی و جداول مربوط به میزان اشتغال زایی در صنعت، کشاورزی و خدمات را نیز ارائه کرده است.