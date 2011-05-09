به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب و معرفی کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه کشور به سنتی تبدیل شده است که هر ساله در هفته کارگر در قالب یک مراسم اعلام می شود.

"بیست و دومین جشنواره ملی امتنان از کارگران و گروه های کار نمونه کشوری" عنوانی بوده است که برای معرفی کارگران نمونه سال 89 برگزیده و مطرح شد.

تلاش در تجلیل از کارگر

به نظر می رسد طی سالهای گذشته موضوع مربوط به کارگران و مراسمات هفته کارگر از درجه ارزش بیشتری برخوردار شده است چرا که دیدار مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت با مقام معظم رهبری، ریاست جمهور و همچنین برگزاری مراسمات ویژه در استان های مختلف همه نشان از تلاش کشور به تجلیل از مقام کارگران دارد.

خبرگزاری مهر در این راستا و برای انتقال نظرات، دیدگاه ها، خواسته ها و همچنین مسائل جامعه کارگری کشور از سویی و تلاش در شناساندن کارآفرینان، تلاشگران عرصه های مختلف اقتصادی و انتقال تجارب برگزیدگان کارگری سال 89 گفتگویی را با چند تن از برگزیدگان در بخشهای مختلف کارگر نمونه، واحد نمونه کشوری و گروه های کار نمونه انجام داده است که در زیر می آید.

شهرام فخریان به عنوان یکی از کارگران نمونه برگزیده سال 89 کشور از استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با مهر، گفت: در راستای استفاده بهینه از نیروی برق و همچنین کنترل مصرف در زمان نوسانات و قطعه برق کارخانجات طرحی را در قالب اتوماسیون و سیستمهای الکتریکی ارائه کرده ام.

توجه به استان‎های محروم

کارگر نمونه سال 89 کشور، اظهار داشت: از طریق سیستم جدیدی که طراحی و اجرا شده است توانسته ایم نوسانات برق را در کارخانجات لبنیات و پاستوریزه بهبود بخشیم.

فخریان ادامه داد: از طریق اتوماتیک کردن اتوماسیون و سیستم های برق کارخانجات ضمن تقویت خطوط تولید و صرفه جویی، اشتغال زایی نیز در واحدهای تولید لبنیات و کارخانجات بهبود می یابد.

وی خاطر نشان کرد: انتظار داریم که دولت و مسئولان بتوانند در راستای تقویت طرح های اشتغال زایی و جدید به استان های محروم کشور کمک کنند ضمن اینکه می توان با حمایت و پشتیبانی دستگاه ها و دولت طرح ها را به صورت کارشناسی تر و با بررسی مسائل و مشکلات دنبال کرد.

این کارگر نمونه کشور در سال 89 در مورد هدیه خودروی پراید رئیس جمهور نیز بیان داشت: با اینکه باید گفت این هدیه اقدام مثبتی است اما جنبه مادی هدیه مهم نیست. البته اعلام کرده اند که خودروی پراید بلافاصله پس از تامین اعتبار از سوی دولت واگذار می شود.

واگذاری هدیه رئیس جمهور؛ بلافاصله

ژیلا تقوی از استان البرز نیز به عنوان یکی از کارگران نمونه و برتر کشور در سال 89 انتخاب و معرفی شده که توانسته است با استفاده از دانش علمی و آکادمیک به دستاوردهای مهمی در تولید فرمولها و محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور دست یابد.

کارگر نمونه و برگزیده سال 89 کشور که دارای تحصیلات دکترا است در گفتگو با مهر خود را پزشک داروساز معرفی کرد و گفت: با استفاده از تکنولوژی و بهره گیری از خلاقیت و نوآوری توانسته ام مقام نمونه را در زمینه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور کسب کنم.

تقوی با تاکید بر اینکه نوآوری وی در زمینه تولید محصولات جدید در زمینه پوست، مو و دندان بوده است، بیان داشت: برای دستیابی به هر فرمول جدید چندین سال کار کرده ام.

محصولات بهداشتی با فرمول جدید

وی خاطر نشان کرد: از طریق اقدامات به دست آمده توانستم چندن محصول جدید را که برای اولین بار در ایران تولید شده است از جمله کرم ضد آفتاب فاقد چربی را ارائه کنم که باید گفت روش تولید آن به راحتی امکانپذیر نیست چون این نوع کرم برای پوست های چرب و در شرایط خاص درمانی برای جلوگیری از ایجاد حساسیت حائز اهمیت است.

این کارگر نمونه سال 89 کشور، افزود: این نوع کرد در زمان تولید از خارج کشور وارد می شد و از سویی نیز برای آن مجبور بودیم خروج ارز از کشور داشته باشیم که در نهایت توانستیم این محصول را در کشور با کیفیت مطلوب تولید و عرضه کنیم.

تقوی به صرفه جویی ارزی سالیانه 250 هزار یورویی برای این محصول خاص اشاره کرد و بیان داشت: من تمام عمر و زندگی خودم را در این راه صرف کردم تا شاید بتوانم در تامین نیازهای مردم و همچنین جلوگیری از خروج ارز و همچنین کاهش واردات تاثیر گذار باشم.

یک عمر کار

به گفته وی، در حال حاضر موانعی در تامین مواد اولیه از خارج کشور وجود دارد که باید برای رفع آن تلاش کرد ضمن اینکه ما توانسته ایم به نوعی تحریم ها را دور بزنیم و با تکنیک های خاص خود مواد اولیه مورد نیاز را وارد کشور کنیم.

این کارگر نمونه کشور با اشاره به اینکه لوح تقدیر دادن به این نوآوری ها خوب است، از اشتغال زایی حدود 180 نفری برای خط تولید این نوع کرم خبر داد و افزود: البته برخی محصولات دیگر نیز از قبیل شامپوهای ضد شوره اطفال و همچنین درمان کلاه در نوزادان هم وارد بازار ایران شده است که همگی تولید داخل است.

تقوی خاطر نشان کرد: مجموع محصولات تولید شده 100 هزار یورو صرفه جویی ارزی داشته است. البته برای معتادان به مواد مخدر نیز کرم هایی تولید کرده ایم که تاکنون مشاهدات ما نشان دهنده بهبودی در اینگونه افراد است.

چشمداشتی به پراید ندارم

وی در زمینه در نظر گرفتن هدیه خودروی ایرانی از سوی رئیس جمهور به کارگران نمونه 89 نیز تاکید کرد: ما هیچ وقت برای هدیه کار نکرده ایم و در این رابطه چشم داشتی وجود ندارد البته اینکه گفته اند اتومبیل پراید هدیه می دهند بد نیست که می توانست بهتر نیز باشد اما ما برای مردم کار می کنیم.

ایمان مرزبان یکی دیگر از کارگران نمونه برگزیده کشور است که از استان مازندران توانسته است اختراعات و نوآوری های جدیدی را در حوزه دستگاه ها و ملزومات کشاورزی ارائه کند. وی که توانسته است تجربه عملی و مهارتی چندین ساله را با دانش آکادمیک و علوم روز پیوند بزند از طریق یک تعاونی با برادر و خواهر خود کار می کند.

این کارگر نمونه سال 89 کشور در گفتگو با مهر با اعلام اینکه توانسته است 7 اختراع را در زمینه تیلرهای 4 چرخ کشاورزی مخصوص شالیزارهای شمال کشور ارائه کند، گفت: ارتقاء در تیلرهای کشاورزی به نحوی است که فرد می تواند با نشستن بر روی تیلر در شالیزار حرکت کند.

یک دستگاه به 3 کار همزمان

مرزبان با تاکید بر این نکته که تاکنون امکان نشستن کشاورزان در شالیزارها بر روی تیلرهای کشاورزی وجود نداشته است، بیان داشت: از این طریق فرد می توان کلیه عملیات از خاکبرداری تا کاشت، داشت و برداشت را به صورت سواره انجام دهد.

وی با اعلام اینکه تیلر جدید چند منظوره است، خاطر نشان کرد: این دستگاه در یک زمان می تواند 3 کار را انجام دهد. یکی از توانایی های ایجاد شده این است که فرد می تواند به امور کشاورزی بپردازد ضمن اینکه از همان وسیله می تواند در قالب یک موتور سمپاش تا فاصله 300 متر را پوشش دهد، همچنین امکان استفاده همزمان از این دستگاه به عنوان ژنراتور تولید برق نیز وجود دارد.

این کارگر نمونه کشور در مرد قیمت این دستگاه به کاهش 50 درصدی آن نسبت به مشابه خارجی آن اشاره کرد و اظهار داشت: با استفاده از تکنولوژی داخل کشور امکان ارائه خدمات پس از فروش نیز برای آن ایجاد شده است به نحوی که خدمات تعمیر این دستگاه نیز در داخل کشور امکانپذیر است.

مرزبان به تایید طرحی در نهاد ریاست جمهوری در این زمینه برای جلوگیری خروج ارز از کشور و توسعه کشاروزی مکانیزه پرداخت و گفت: حداکثر وزن این دستگاه 700 کیلوگرم است.

استفاده از ظرفیت کارگاه‌ها

وی به رعایت مسائل مربوط به حفظ محیط زیست و خاک در طراحی و تولید این دستگاه اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون از 90 درصد ظرفیت کارگاه های خالی برای تولید انبوه این دستگاه استفاده شده است ضمن اینکه از این طریق می توان به اشتغال زایی طرح نیز توجه داشت.

کارگر نمونه کشور در سال 89، تاکید کرد: با یک حساب اولیه می توان گفت که اگر در هر کارگاه برای تولید این دستگاه 10 نفر نیز نیروی کار اضافه شده باشد هم اکنون در 90 کارگاه بیش از 900 نفر نیروی جدید مشغول به کار خواهند شد.

به گفته مرزبان، تاکنون برای ساخت این دستگاه 200 میلیون تومان هزینه شده است و حدود 40 نمونه از آن نیز در مزارع مختلف در حال کار است.

وی در زمینه هدیه خودروی ایرانی پراید رئیس جمهور به کارگران نمونه کشور نیز تصریح کرد: این هدیه لطف رئیس جمهور است و"هرچه از دوست رسد نیکوست".

هرچه از دوست رسد نیکوست

این کارگر نمونه سال 89 کشور به کسب تجربه خود در زمینه های مربوط به مدل سازی، ماشین کاری، مونتاژ و ریخته گری در سالیان متمادی اشاره کرد و گفت: با برادر و خواهرم مجموعه اقدامات را دنبال می کنیم.

مرزبان به اتمام تحصیلات کارشناسی خود و ورود به مقطع کارشناسی ارشد اشاره کرد و افزود: برادرم نیز دارای مهندسی مکانیک و ثبت 4 اختراع است. همچنین خواهرم نیز 4 ثبت اختراع دارد.

عرفان کاردان نیز دیگر برگزیده نمونه کارگری سال 89 کشور است که در استان کرمانشاه سکونت دارد. وی که در رشته مهندسی برق الکترونیک تحصیلات دارد توانسته است برای استفاده در پست های فوق توزیع و انتقال برق دستگاهی را ارائه کند.

این کارگر نمونه سال 89 کشور، اظهار داشت: این دستگاه می تواند بر روی تمام ترانس ها نصب شود و در تنظیم ولتاژ برق کاربرد دارد. از این طریق می توان از سوختگی در تابلوها و تجهیزات اندازه گیری پست های برق جلوگیری کرد.

بورس تحصیلی

کاردان خاطر نشان کرد: این دستگاه می تواند کوچکترین سانحه ای را در ترانس های برق به صورت اتوماتیک کنترل کند به نحوی که به محض تشخیص مشکل علامتی به اپراتور و علامتی نیز برای دیسپاچینگ ارسال می کند.

وی میزان صرف جویی ارزی این دستگاه را 2 میلیارد ریال اعلام کرد و با بیان اینکه تاکنون نمونه داخلی آن وجود نداشته است، اظهار داشت: تاکنون این طرح از حمایت مالی داخلی برخوردار نشده است اما با چند دستگاه رایزنی صورت گرفته و در دست مذاکره است.

کارگر نمونه سال 89 کشور خواستار حمایت هایی مانند اعطای بورس تحصیلی و همچنین کمک های مالی برای اجرای طرح های مختلف اشتغال زایی در کشور شد و افزود: در حقیقت می توان گفت که ارتقای تحصیلی در این کار بسیار مهم است.

کاردان همچنین در مورد هدیه خودروی رئیس جهور، بیان داشت: من خوشحال شدم و فکر می کنم هدیه خوبی است. البته اگر استان ها نیز از کارگران نمونه کشوری در زمینه های مختلف تقدیر کنند هم خوب است چون لازم است تا توجهات استان ها نیز به سوی افراد خلاق و کارآفرین جلب شود.

شناسایی سم در چیپس و نان

خانم حاج حسینی از استان قزوین برگزیده بخش گروه کار نمونه است که توانست با ارائه طرح ها و تحقیقات مختلف در صنایع غذایی و تولید تجهیزات اندازه گیری در داخل، حائز انتخاب شود.

این کارگر برگزیده کشوری در بخش گروه کار نمونه در گفتگو با مهر با بیان اینکه توانسته ایم برای اولین بار در ایران سمی را در مواد غذایی شناسایی کنیم که در سال 2002 به عنوان "آکریل آمید" شناخته شده است.

حاج حسینی بیان داشت: برای تشخیص میزان سم در مواد غذایی نیاز به دستگاه اندازه گیری است که در ایران وجود ندارد و ما توانسته ایم از روی مشابه خارجی آن دستگاه اندازه گیری تولید کنیم. از این طریق مشخص شده است که بیشترین میزان سم در چیپس سیب زمینی و پس از آن نیز در نان وجود دارد.

این محقق و کارگر برگزیده کشور در سال 89 تصریح کرد: بررسی ها نشان داده است که سم آکریل آمید به واسطه حرارت دادن مواد غذایی فعال می شود و این وانکش در مواد غذایی حاوی پروتئین و قند بیشتر است.

وی به صرفه جویی ارزی 1 میلیون دلاری در تولید این دستگاه در داخل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ارسال هر آزمایش از این دست برای خارج کشور 500 دلار هزینه دارد در حالی که هم اکنون با 80 تا 100 هزار تومان این آزمایشات در داخل کشور انجام می شود.

صادرات ماکارونی

حاج حسینی همچنین به تولید ماکارونی غنی شده با امگا 3 در کشور پرداخت و تصریح کرد: این محصول از طریق ترکیب چیپس کم چرب، امگا، روی و ماکارونی غنی شده ایجاد می شود و باید گفت که هم اکنون نیز در راستای افزایش و ارتقای سطح سلامت جامعه در حال تولید است.

این کارگر نمونه کشور از صادرات بیش از 250 میلیون تومانی ماکارونی غنی شده به خارج کشور سخن گفت و افزود: پروژه ای را نیز با معاونت غذا و داروی استان قزوین در زمینه بهبود نان و آرد کار کرده ایم. ارائه بسته های تهیه شده جهت در اختیار قرار دادن در نانوایی ها و کارخانجات آردسازی از نتایج این پروژه بوده است.

به گفته وی، در این رابطه تلاش شده است تا از بیات شدن نان و حفظ ماندگاری آن نتایج خوبی به دست آید. در راستای کاهش ضایعات نان نیز در حال مذاکره هستیم و در رابطه با تولید ماکارونی غنی شده هم با کارخانه ای قرارداد بسته ایم.

حاج حسینی به سابقه 17 ساله خود در زمینه صنایع غذایی و فعالیت در این رشته اشاره کرد و بیان داشت: علاوه بر این نیز در رشته دکترای مهنسی شیمی نیز تحصیل کرده ام با این حال می گویم اگر حمایت باشد کارها بهتر خواهد شد.

دریغ از کمک دستگاه‎ها

کارگر نمونه سال گذشته از مراجعه به وزارت صنایع، استانداری قزوین و استاندارد برای جلب کمک و پاسخ منفی این دستگاه ها خبر داد و گفت: ما حتی خواسته ایم تا به صورت وام منابعی را در اختیار ما قرار دهند چون هر دستگاه 50 تا 60 میلیون تومان هزینه در پی دارد اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشد.

وی از اشتغال به کار 15 نفر در آزمایشگاه با ظرفیت فعلی خبر داد و تصریح کرد: تجهیز آزمایشگاه می تواند کاربردهای دیگر آن را نیز فعال کند.

حاج حسینی در مورد هدیه پراید رئیس جمهور به کارگران و گروه های کار نمونه کشور، افزود: با توجه به اینکه گروه های نمونه استحقاق دریافت آن را دارند اما تاکنون تحویل نشده است اما بهتر بود در روز معرفی کارگران نمونه حتی با یک ربع سکه نیز از برگزیدگان تجلیل می کردند هرچند که ما برای ماشین و سکه کار نکردیم.

استان‌های برگزیده

کارگران نمونه کشوری سال 89 از استان های کردستان، چهارمحال و بختیاری، قم، البرز، مازنداران، همدان، کرمانشاه، خراسان رضوی، گلستان و ایلام بوده اند، همچنین گروه های کار نمونه نیز از استان های خراسان شمالی، هرمزگان، قزوین، زنجان، تهران و یزد انتخاب شدند. واحدهای نمونه کشوری نیز مربوط به استانهای کرمان، فارس، آذربایجان شرقی، مرکزی و اصفهان بوده است.