تمبر یادبود کارگران نمونه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کار و امور اجتماعی به مناسبت هفته کارگر سال جاری و با هدف الگوسازی و ارزش گذاری از نوآوری و خلاقیت کارگران و نیز تقدیر همیشگی از فعالیت ها و تلاش های خالصانه کارگران، تمبر یاد بودی را منتشر کرد.

شایان ذکر است تمبر یاد بود کارگران نمونه در بردارنده نشانه های نمادین و گرافیکی از اهمیت نوآوری، تاثیر کار و کار آفرینی در توسعه کار و تولید است.

همچنین ویژگی های گرافیکی این تمبر با بهره گیری از برخی نشانه های تاریخی و فرهنگی در فضای مناسبات کار و تولید کشور طراحی و انتشار یافته است.