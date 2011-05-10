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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

تمبر یادبود کارگران نمونه منتشر شد

تمبر یادبود کارگران نمونه از سوی وزارت کار و امور اجتماعی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کار و امور اجتماعی به مناسبت هفته کارگر سال جاری و با هدف الگوسازی و ارزش گذاری  از نوآوری و خلاقیت کارگران و نیز تقدیر همیشگی از فعالیت ها و تلاش های خالصانه کارگران، تمبر یاد بودی را منتشر کرد.

شایان ذکر است تمبر یاد بود کارگران نمونه در بردارنده نشانه های نمادین و گرافیکی از اهمیت نوآوری، تاثیر کار و کار آفرینی در توسعه کار و تولید است.

همچنین ویژگی های گرافیکی این تمبر با بهره گیری از برخی نشانه های تاریخی و فرهنگی در فضای مناسبات کار و تولید کشور طراحی و انتشار یافته است.

کد مطلب 1305378

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