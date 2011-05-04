به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، گابریل کالدرون پس از تساوی چهارشنبه شب تیمش برابر سپاهان در نشست خبری این دیدار که در سالن کنفرانس ورزشگاه فولادشهر برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: به نظر من این دیدار بازی دو تیم برتر آسیا بود زیرا سپاهان و الهلال از قدرتمندترین تیم های آسیا به شمار می روند. سپاهان تیم قدرتمندی است و تیم ما به سختی توانست این تیم ایرانی را تحت فشار قرار دهد.

وی با بیان اینکه بازی بعدی مقابل الغرافه از اهمیت بسیاری برای ما برخوردار است تصریح کرد: در این بازی احتیاج بسیاری به پیروزی داریم و مطمئن باشید با برد در این بازی و کسب صدرنشینی در گروه خود فکر می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال الهلال عربستان در مورد غیبت بازیکن خارجی تیمش در دیدار با سپاهان گفت: اگر چه ویل هلمسون یکی از مهره های کلیدی ما به شمار می رود اما وضعیت تیم ما نسبت به بازی قبلی الهلال و سپاهان در ریاض بهتر است زیرا در آن بازی 7 مصدوم داشتیم اما در بازی امروز تنها سه مصدوم داشتیم.

وی اضافه کرد: مطمئن باشید که با پیروزی در دیدار پایانی برابر الغرافه قطر به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله بعد خواهیم شد.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان ایران و الهلال عربستان در هفته پنجم نهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب با تساوی یک بر یک دو تیم در ورزشگاه فولاد شهر به پایان رسید.