به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری پس از دیدار با الهلال ضمن بیان مطلب فوق در خصوص وضعیت این دیدار اظهار داشت: ما بازی خوبی را انجام دادیم و در هر دو نیمه تیم حاکم میدان بودیم البته دقایقی پس از گل برتری الهلال تمرکزمان به هم ریخت و تیم حریف بازی را در دست گرفت اما کم کم بازیکنان به خودشان آمدند و توانستند گل تساوی را به ثمر برسانند.

قلعه نویی با بیان اینکه تیمش صد درصد صعود کرده اما در بازی آخر برای صدرنشینی نیاز به پیروزی دارد تاکید کرد: وقتی این همه موقعیت را به گل تبدیل نکنی طبیعی است باید ببازی اما لطف خدا شامل حال ما شد که قانون نانوشته فوتبال برای ما اجرا نشد و توانستیم در این دیدار با کسب یک امتیاز به صدرنشینی ادامه دهیم. وقتی موقعیت های حساس را از دست می دهی و گل نمی زنی باید گل بخوری و ببازی. ما در این دیدار موقعیت های بسیاری را از دست دادیم و برای رسیدن به پیروزی تنها شانس نداشتیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان الهلال را تیم خوبی دانست که فوتبال خوبی را ارایه می کند و در ادامه در مورد اعتراض هایش به داور تاکید کرد: این همه دروازه بان الهلال خودش را به زمین زد و حتی داور خطای واضح روی بازیکن ما را نادیده گرفت. وقتی چنین اتفاقاتی می افتد طبیعی است آدم حرص می خورد .

وی با بیان اینکه عنایتی در بازیهای گذشته هم خوب بوده در مورد اعتراض تماشاگران به عملکرد این بازیکنان اظهار داشت من پیش از این هم گفتم بعضی ها دوست ندارند سپاهان با ساکت و من به صورت متوالی قهرمان لیگ شود آخر در کجای دنیا وقتی یک تیم سه امتیاز از حریف جلو است و سه روز بعد بازی حساسی در آبادان پیش رو دارد چند هوادار نه در استادیوم بلکه مقابل هتل حاضر می شوند و علیه بازیکن شعار می دهند.

وی ادامه داد: طبیعی است این اتفاق وقتی مقابل هتل رخ داد از قبل برنامه ریزی شده است زیرا خیلی ها دوست ندارند ساکت تیم را قهرمان و به مراحل بالاتر ببرد. این اتفاق مشکوک بود و به نظرم برنامه ریزی شده بود. تماشاگران با عنایتی قهر نبودند و من ممنون آنها هستم که در این بازی با حضور خوب خود تیم را تشویق کردند ولی گله من از کانون و تنها چند هوادار است.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که آیا شعارهای این 4 هوادار باعث شده تا شما در خصوص تمدید قراردادتان با تیم سپاهان دچار تردید شوید تاکید کرد: این اتفاق دلیل تصمیم من نبود بلکه من از باشگاه خواستم تیم قویتری ببندد و زیرساخت های لازم را فراهم کند.

خبرنگاری پرسید "شما بالاخره در این بازی به حسین پاپی که بازیکنی اصفهانی است بازی دادید" قلعه نویی در این خصوص اظهار داشت: اعتقاد من این است که تعصبتان را به یک بازیکن کنار گذاشته و به تیم سپاهان فکر کنید. سپاهان مال این شهر است و اگر قهرمان شود همه می گویند سپاهان قهرمان شد. پاپی هم بازیکن خوبی است که هر وقت به زمین می رود تاثیرگذار است.

وی در مورد اینکه سپاهان در مرحله رفت از سه بازی 9 امتیاز کسب کرد اما از دو دیدار دور برگشت تنها یک امتیاز به دست آورده است که این مسئله ممکن است به خاطر غرور بازیکنان باشد تصریح کرد: شاید یک قسمتی از دلایل نتیجه نگرفتن تیم غرور و ارضا شدن بازیکنان باشد اما بخش اصلی آن به خاطر خستگی نفرات و فشردگی مسابقات است. شما ببینید ما نسبت به بازیهای گذشته سه بازیکن کلیدی خود به نام های جمشیدیان، یانوش و بنگر را در اختیار نداشتیم که این مسئله بر عملکردمان تاثیرداشت همچنین بچه ها با توجه به اینکه قهرمان شده اند تا حدودی خیالشان راحت است.

قلعه نویی ادامه داد: ما در این دیدار هم با توجه به این شرایط عملکردمان خوب بود و تنها توپ هایمان به گل تبدیل نشد اگر از فرصت ها بهتر استفاده می کردیم با اختلاف سه چهار گل در این دیدار پیروز می شدیم.

وی با اشاره به اینکه وقتی توپها را گل نمی کنید ناخودآگاه فشار روی تیم ایجاد می شود بار دیگر به مشکل گلزنی تیمش که باید برطرف شود اشاره کرد و گفت: من ترجیح می دهیم بازیمان در مرحله حذفی را در اصفهان برگزار کنیم و هر تیمی حریفمان باشد مهم میزبان بودن ماست. احتمال دارد با توجه به نتایج دیگر گروهها بنیادکار حریفمان باشد اما ما باید در بازی آینده 3 امتیاز را بگیریم.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر که "آیا تجربه شما به خاطر شکست فصل گذشته برابر العین در آخرین بازی برای دیدار مهم آخر مقابل الجزیره در امارات بیشتر کرده است" افزود: اعتقادم این است که باید در این دیدار پیروز می شدیم. اگر می بردیم قصد داشتیم در ترکیب تیم تغییر ایجاد کنیم و همه نفرات را در آن بازی بکار نگیریم مجبوریم با تمام توانمان برابر الجزیره به میدان برویم همچنین تجربه پارسال به ما دست می دهد از همین امروز به فکر دیدار با الجزیره باشیم تا در نهایت به عنوان سرگروه صعود کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در مورد اینکه فتح الله زاده گفته است شما به وی تهمت زده‌اید اظهار داشت: من تهمت نزده ام شاید فتح الله زاده خواسته بمب بترکاند اما در مصاحبه وی در یکی از خبرگزاری ها آمده بود که قصد دارد جانوآریو و ادینهو را به استقلال ببرد.

وی در این خصوص افزود: من فکر می کنم فتح الله مدیر عاملی حرفه‌ای باشد و با بازیکنی که قرارداد دارد مذاکره نکند اگر اشتباه نکنم طبق قانون تنها می توان با بازیکنی که قرارداد ندارد سه ماه قبل از پایان مسابقه مذاکره کند ما صحبت های ایشان را روی خبرگزاری دیدیم و اگر دروغی گفته شده باشد آقای فتح الله زاده باید به آن خبرگزاری مراجعه کند . من اعتقاد دارم فتح الله زاده مدیری حرفه ای است و از این ناشی گری ها انجام نمی دهد.

قلعه نویی در پایان در مورد این که از تیم پرستاره ای چون سپاهان این انتظار وجود دارد که به خاطر غیبت یکی دو بازیکن دچار مشکل نشود گفت: ما از لحاظ هزینه برای جذب بازیکنان شاید به نسبت از تیم های دیگر کمتر هزینه کردیم حاضریم هزینه های انجام شده در بین 4 تیم نخست لیگ مطرح شوند تا بسیاری از ابهامات برطرف شود در مجموع ما از لحاظ تیمی خوب هستیم ولی مصدومیت جمشیدیان و یانوش باعث شد ترکیب تیمی ما به هم بریزد.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان ایران و الهلال عربستان در هفته پنجم نهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب با تساوی یک بر یک دو تیم در ورزشگاه فولاد شهر به پایان رسید.