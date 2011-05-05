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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

861 شورا در گلستان فعالیت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان گفت: در استان حدود 861 شورای اسلامی روستایی، بخش، شهرستان و شوراهای استانی در استان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسی الرضا بخشی عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از شوراهای نمونه شهرستان آق قلا در کانون امام (ره) افزود: تقویت نقش شوراها از سیاست های راهبردی دولت است که با واگذاری امور راهبردی به شوراها در پی تقویت نقش شوراها در جامعه است.

وی همچنین از تمدید دو ساله مدت قانونی شوراها در استان خبر داد.

فرماندار شهرستان آق قلا در خصوص نقش شوراها گفت: شوراها به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان وظیفه خطیر دارند و با دقت بیشتری در این مورد کارشود.
 
غفورجرجانی، قانون گریزی را یکی از مانع های اصلی رسیدن به برنامه ریزی های صحیح شورا در راستای عملی شدن تصمیمات آنان دانست و از شوراها خواست در مباحث فرهنگی و اجتماعی، عمران شهری و روستایی حضور فعال داشته باشند.
 
شورای شهرانبارالوم به عنوان شورای شهر نمونه، شورای روستایی یلمه سالیان به عنوان شورای اسلامی روستایی نمونه شهرستان، شوراهای روستایی عطاآباد، اونق یلقی و گری دوجی به عنوان شورای نمونه روستایی بخش مرکزی و شورای روستایی یلمه سالیان شورای نمونه روستایی بخش وشمگیر انتخاب شد.     

 در پایان از شوراهای نمونه شهرستان با اهداء لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 1305389

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