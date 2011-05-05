861 شورا در گلستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسی الرضا بخشی عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از شوراهای نمونه شهرستان آق قلا در کانون امام (ره) افزود: تقویت نقش شوراها از سیاست های راهبردی دولت است که با واگذاری امور راهبردی به شوراها در پی تقویت نقش شوراها در جامعه است.

وی همچنین از تمدید دو ساله مدت قانونی شوراها در استان خبر داد.

فرماندار شهرستان آق قلا در خصوص نقش شوراها گفت: شوراها به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان وظیفه خطیر دارند و با دقت بیشتری در این مورد کارشود.

غفورجرجانی، قانون گریزی را یکی از مانع های اصلی رسیدن به برنامه ریزی های صحیح شورا در راستای عملی شدن تصمیمات آنان دانست و از شوراها خواست در مباحث فرهنگی و اجتماعی، عمران شهری و روستایی حضور فعال داشته باشند.