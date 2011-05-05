گلستان صاحب خانه ژیمناستیک می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی پاشا عصر چهارشنبه در نشست این هیئت افزود: ژیمناستیک از رشته های پر مدال در هر دوره از مسابقات است و ورزشکارانی که در ابتدا در این رشته فعالیت داشته اند، در رشته های دیگر موفق هستند.

وی اضافه کرد: این رشته در استان گلستان به ویژه در شهرستان های گرگان و گنبدکاووس، از رشد و توسعه خوبی به لحاظ مربی، ورزشکار و امکانات برخوردار است.

پاشا تاکید کرد: باید با تلاش هیئت استان، این رشته ورزشی در تمام شهرستانها فعال شود.

مدیر کل تربیت بدنی گلستان، تعامل با مهد کودکها و بهزیستی را بهترین عامل برای توسعه این رشته در استان عنوان کرد.

حسینی معاون توسعه ورزش قهرمانی تربیت بدنی گلستان، برگزاری این جلسات را جهت هماهنگی و تعامل بین اعضای هیئت عنوان کرد و تشریح کرد: این جلسات طی برنامه ریزی به عمل آمده بطور جداگانه با تمام هیئتهای ورزشی استان به خصوص رشته های پایه و مدال آور برگزار می شود.

وی از هیئت استان خواست تا یکی از اهداف خود را افزایش ورزشکاران عضو ثابت تیم ملی قرار دهند.