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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

گلستان صاحب خانه ژیمناستیک می شود

گلستان صاحب خانه ژیمناستیک می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی گلستان تصریح کرد: با توجه ویژه هیئت دولت در سفر سوم به استان ، ساخت خانه ژیمناستیک در مرکز استان مورد موافقت قرار گرفت و این استان صاحب این خانه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی پاشا عصر چهارشنبه در نشست این هیئت افزود: ژیمناستیک از رشته های پر مدال در هر دوره از مسابقات است و ورزشکارانی که در ابتدا در این رشته فعالیت داشته اند، در رشته های دیگر موفق هستند.
 
وی اضافه کرد: این رشته در استان گلستان به ویژه در شهرستان های گرگان و گنبدکاووس، از رشد و توسعه خوبی به لحاظ مربی، ورزشکار و امکانات برخوردار است.
 
پاشا تاکید کرد: باید با تلاش هیئت استان، این رشته ورزشی در تمام شهرستانها فعال شود.
 
مدیر کل تربیت بدنی گلستان، تعامل با مهد کودکها و بهزیستی را بهترین عامل برای توسعه این رشته در استان عنوان کرد.
 
حسینی معاون توسعه ورزش قهرمانی تربیت بدنی گلستان، برگزاری این جلسات را جهت هماهنگی و تعامل بین اعضای هیئت عنوان کرد و تشریح کرد: این جلسات طی برنامه ریزی به عمل آمده بطور جداگانه با تمام هیئتهای ورزشی استان به خصوص رشته های پایه و مدال آور برگزار می شود.
 
وی از هیئت استان خواست تا یکی از اهداف خود را افزایش ورزشکاران عضو ثابت تیم ملی قرار دهند.
کد مطلب 1305390

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