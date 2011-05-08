لاهیجان باید به شاخص‌ های بالای گردشگری دست یابد

جواد تمیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه لاهیجان جزو شهرهای نمونه گردشگری ایران است باید دقت کرد تا حتی الامکان این شهر به شاخصه های بالای گردشگری دست یابد و به عنوان الگوی شهرهای دیگر به شمار رود.

وی همچنین با اعلام اینکه به بهانه کمبود اماکن اقامتی نباید اجازه داد که چادر خوابی در هر جای شهر اتفاق بیفتد، اظهارداشت: چادر خوابی یکی از معضلات اجتماعی، امنیتی، اخلاقی و زیست محیطی است که به بهانه کمبود اماکن اقامتی مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورای لاهیجان گفت: یکی از پارامترهای رونق گردشگری تردد درآن است و تا آمد و شد صورت نگیرد نمی توان از آن به عنوان یک شهر گردشگری نام برد و تردد در شهر گردشگری نیز نیاز به زیرساخت های چون اماکن اقامتی، نظم، امنیت، پاکیزگی و غیره دارد و مدیریت شهری لاهیجان می کوشد تا با همدلی و همکاری کلیه ادارات، ارگانها و نهادهای شهری به این مهم دست یابد.

هتل های پنج ستاره در شهر لاهیجان ساخته می شود

وی همچنین از صدور مجوز هتل های پنج ستاره در شهر لاهیجان خبرداد و افزود: این هتل ها توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی ساخته می شود.

تمیزکار ادامه داد: روی آوردن برخی از سرمایه گذاران محلی به ساخت و تجهیز هتل آپارتمان، ایجاد سه دفتر راهنمای گردشگری، بکارگیری و در اختیار گذاشتن منزل های مسکونی ویلایی و آپارتمانی از طریق این دفاتر و نیز وجود سه کمپینگ در لاهیجان گامهای خوبی برای اسکان مسافران و گردشگران است.

وی گفت: عدم وجود مراکز خرید بزرگ و مدرن، سالن های تئاتر و سینما در شهر لاهیجان کاملا محسوس است که باید مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

عضو شورای شهر لاهیجان خاطر نشان کرد: تکمیل و ساماندهی هرچه بیشتر ناوگان حمل و نقل شهری یکی دیگر از موارد حائز اهمیت در شهرهای گردشگری است.

وی یادآورشد: هم اکنون لاهیجان با داشتن مناطق بسیار بکر طبیعی و تاریخی، موزه، پارکهای زیبا، شهربازی، تله کابین سالنهای غذا خوری شیک با انواع غذاهای محلی و لذیذ از همه مهمتر مردم مهربان و مهمان نواز در انتظار ورود مهمانان و گردشگران داخلی و خارجی است.