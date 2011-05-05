اجلاسیه شهدا فاخرترین تلاش فرهنگی در فارس است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی چهارشنبه شب در کنگره سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان فارس تاکید کرد: پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین حفظ تمامیت ارضی و استقلال این کشور مدیون تلاش، فداکاری، رشادت، شهادت، جانبازی و اسارت مردان و زنان این کشور است.

وی ادامه داد: دوران دفاع مقدس اثر گذار ترین دوران تاریخ ملت ایران به حساب می آید چراکه با وجود کمکهای تمامی کشور های بزرگ جهان به عراق برای اولین بار در تاریخ دو قرن اخیر بدون از دست دادن خاک و دادن امتیازی جنگ به سود اسلام به پایان رسید.

نماینده ولی فقیه در استان فارس یادآور شد: با چنین افتخاراتی باید فرزندان ملت در فضایی آماده به مقایسه نظام جمهوری اسلامی با نظام گذشته مشغول شوند و ما نیز مکلف هستیم که دستاوردهای دفاع مقدس را برای نسل جدید انقلاب تعریف کنیم.

در ادامه مراسم دبیر کل کنگره سرداران و 14 هزارو 600 شهید استان فارس نیز گفت: هیچ کس فداکاریها و تلاشهای لشکر 19 فجر، تیپ احمد ابن موسی(ع)، تیپ شهید آیت الله دستغیب، تیپ 55 هوابرد و... را در دوران دفاع مقدس از یاد نخواهد برد.

سردار غلامرضا غیب پرور تصریح کرد: برنامه های کنگره سرداران و 14 هزارو 600 شهید استان فارس دو هفته به طول انجامید و از تمامی اقشار جامعه در این برنامه شرکت کردند.

وی تصریح کرد: در این کنگره بیش از 80 جلد کتاب، 200 عنوان تمبر در دو میلیون قطعه به چاپ رسید و همچنین آماده کردن سردیس، تندیس، موزه دفاع مقدس نیز در کنار برنامه های مختلف این اجلاسیه انجام شد.

در اولین شب از برگزاری برنامه های اصلی اجلاسیه سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان فارس از درب حرم امام حسین(ع)، صندوق حرم امام حسن عسکری(ع) که توسط هنرمندان شیرازی ساخته شده رونمایی شد که پس از پایان برنامه های اجلاسیه به عراق ارسال می شود.