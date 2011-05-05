حوادث ریلی اراک 68 درصد کاهش یافت

عبدالله عامری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: همچنین در زمینه خروج از خط، آتش سوزی هم با 52 درصد کاهش روبرو بودیم.

مدیر کل راه آهن اراک گفت: کاهش حوادث در سال 89 در حالی رخ داده که عملیات بازسازی خطوط ریلی 57 درصد و بارگیری در این اداره کل 97 درصد رشد داشته است.

عامری افزود: به طور طبیعی هر گاه عملیات بازسازی و بارگیری افزایش می یابد حوادث و سوانح به تبع آن افزایش می یابد،اما با تلاش کارکنان راه آهن اراک نه تنها حوادث افزایش نیافته بلکه 52 درصد کاهش نیز داشته است.

وی در خصوص علل کاهش حوادث در این منطقه گفت: دو عامل نظارت و آموزش که به طور جدی پیگیری و اجرا شد در کاهش حوادث موثر بوده اند.

عامری در توضیح این مطلب افزود: تشکیل و اعزام کمیسیون پیشگیری از سوانح به صورت منظم و پیگیری رفع نواقص مندرج در صورت جلسه، بازدید های شبانه، حضور کشیک ارشد، تهیه چک لیست های نواقص فنی و بررسی و تحلیل علل حوادث وقوع یافته از جمله دلایل کاهش میزان حوادث است.

وی اضافه کرد: تشکیل جلسات ستاد ارتقاء ایمنی به طور منظم و پیگیری مصوبات جلسات تا وصول نتیجه و تهیه کارنامه ایمنی از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه نظارتی بوده و در زمینه آموزش انجام اقداماتی چون برگزاری کلاس های آموزشی برای کارکنان، تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی و پیام های هشدار دهنده، اعزام منظم و ماهیانه کمیسیون آموزش به خطوط در کاهش قابل توجه سوانح موثر بوده است.