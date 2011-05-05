ایران 64 هزار هکتار بافت فرسوده شهری دارد/ تاخیر در نوسازی بافت های فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مجید روستا در حاشیه سفر به مازندران، در جمع خبرنگاران گفت: بیشتر این بافت های فرسوده و قدیمی در شهرهای قدیمی و تاریخی و کلانشهرهای کشور وجود دارد.

وی افزود: متاسفانه نوسازی بافت های فرسوده در کشور به علت نبود متولی مشخص و تامین نشدن منابع مالی با تاخیر زمانی مواجه شد.

مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور با بیان اینکه نوسازی بخش از بافت های فرسوده شهری در کشور در هفت سال اخیر با جدیت بیشتری در حال انجام است، این روند را متناسب با مقدار مساحت کشور ندانست.

روستا تصریح کرد: دولت در قالب برنامه پنجم توسعه قصد دارد حداقل در هر سال 10 درصد از مساحت کل بافت فرسوده شهری کشور را نوسازی کند.

وی، میزان اعطای تسهیلات به واجدان شرایط در سکونتگاه‌های غیررسمی برای توانمند سازی واحدهای مسکونی را حدود 200 تا 250 میلیون ریال برای ساخت واحدهای سنتی و صنعتی اعلام کرد.

روستا اضافه کرد: این تسهیلات در قالب ساخت مسکن است و افراد واجد شرایط می توانند با مراجعه به شرکت های عمران مسکن سازان استانها تشکیل پرونده دهند و با معرفی به بانک های عامل از این تسهیلات بهره مند شوند.