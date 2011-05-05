عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان با اشاره به مکان اختفای اسامه بن لادن، آن را شکستی برای همه سازمانهای اطلاعاتی دنیا دانست.

- حکومت لیبی مدعی شد که معمر قذافی دارایی شخصی در بانکهای سوئیس ندارد و اموال موجود متعلق به حکومت است.

- رژیم لیبی مهلتی را که به انقلابیون در مصراته داده بود تمدید کرد.

- سازمان عفو بین الملل از بحرین خواست که به بازداشتهای گسترده در این کشور پایان دهد.

- "آلن ژوپه" وزیر امورخارجه فرانسه مدعی شد : آمریکا و فرانسه پس از کشته شدن اسامه بن لادن به دنبال خروج سریع از افغانستان هستنند.

- افراد مسلح سه پلیس را در جنوب یمن به ضرب گلوله کشتند.

- اوباش مصری به اماکن تجاری در خیابان "عبدالعزیز" قاهره حمله کردند و با صاحبان این اماکن درگیر شدند که طی آن 51 نفر مجروح شدند.

- تلویزیون دولتی سوریه به نقل از یک مقام نظامی، عملیات نظامی در شهر درعا را در آستانه پایان یافتن دانست.

- "استفان شیبر" سخنگوی دولت آلمان به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین را منوط به موافقت رژیم صهیونیستی دانست.

- رژیم الجزایر تظاهرات دانشجویان در برابر کاخ ریاست جمهوری در پایتخت این کشور را پراکنده کرد.

- "ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس تاثیر انقلابهای منطقه ای را به مراتب بیشتر از حوادث یازده سپتامبر و رکود اقتصادی دانست.

- "خالد موسی" وزیر امور خارجه سودان از افزایش تعداد نیروهای این کشور درمرز با لیبی خبر داد.