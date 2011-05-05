مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

ایران :

رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از معلمان سراسر کشور تاکید کردند: حرکت بیداری تا قلب اروپا پیش خواهد رفت

وزیر اقتصاد با رد کسری ذخیره ارزی اعلام کرد: 116 میلیارد دلار، ذخیره بی‌سابقه ارزی کشور

در سال مالی جاری تحقق یافت؛ شرکت‌های صنعتی در بورس 134 هزار میلیارد ریال سود کردند

با عرضه سکه در بانک‌ها؛ بازار طلا از سکه افتاد

تفاهم:

چهار وزارتخانه دیگر ادغام می شوند؛ کار با رفاه، نفت با نیرو

جلوگیری از تردد خودروهای مدل زیر 82

تعرفه تلفن همراه افزایش نخواهد یافت



تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب: بیداری ملت‌ها تا قلب اروپا پیش خواهد رفت

شهردار تهران: بافت‌های فرسوده اخلاق و عزت انسان‌ها را تهدید می‌کند

هشدار قضائی به جریان انحرافی

انتشار جزئیات تازه از ترور بن لادن



جام جم :

رهبر معظم انقلاب: موج بیداری تا قلب اروپا پیش می‌رود

4 وزارتخانه دیگر نیز ادغام شدند

14 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌‌ها در سال 89



جوان:

لیبرمن خطاب به نتانیاهو: حماس را ساقط نکنی از ائتلاف خارج می‌شوم؛ شادی اتحاد در فلسطین، عزای سیاسی در اسرائیل

احمدی مقدم: با عوامل ضرب و شتم دانشجویان در ورزشگاه آزادی برخورد می‌شود

اظهارات دادستان تهران درباره پرونده فائزه، دفاعیات جوانفکر و فرار قرایی‌ها



حمایت:

رهبر معظم انقلاب: حرکت بیداری قطعاً تا قلب اروپا پیش خواهد رفت

رئیس قوه قضائیه: عصیان در مقابل ولی فقیه خلاف شرع و قانون اساسی است

افزایش امنیت اجتماعی در دستور کار پلیس



خراسان:

وزیر اقتصاد: قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خرید و فروش سکه نیز اعملا می‌شود

تشییع تاریخی سردار فاطمی شهید برونسی شنبه 9 صبح

اظهارات فرمانده ناجا در مورد برخورد با بدحجابی و سگ گردانی در خیابان‌ها



دنیای اقتصاد:

نفت با نیرو ادغام می‌شود، کار با رفاه؛ دو ادغام جدید در دولت

پورمحمدی به فهرست دولت واکنش نشان داد؛ لیست 250 نفره بدون مفسده؟

معامله سکه مشمول مالیات



شرق:

محمد هاشمی: رفسنجانی کناره گیری نمی‌کند

دادستان تهران: پرونده جوانفکر به زودی به دادگاه می‌رود

مصطفی پورمحمدی: مفسد اقتصادی در فهرست رئیس جمهور نیست



قدس:

رهبر معظم انقلاب در دیدار فرهنگیان سراسر کشور: بیداری ملت‌ها قطعاً تا قلب اروپا پیش خواهد رفت

پیش چشم اصفهانی‌ها زاینده رود مرد!

آیت‌الله آملی لاریجانی: همه مسئولان مشروعیت کارشان در التزام به ولایت فقیه است



کیهان:

عرضه چای تاریخ گذشته ایرانی با بسته بندی و برند خارجی

درخواست عراق برای ایجاد سازمان امنیت منطقه‌ای با حضور ایران

روزنامه فرانسوی: آنچه در سوریه می‌گذرد جنگ رسانه‌ای آمریکاست



ملت ما:

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: پرونده خیابان فاطمی بسیار گسترده است

احضار سفیر امارات به وزرات امور خارجه

علی مطهری: بهتر بود هاشمی نقاط مثبت دولت را هم مورد توجه قرار می‌داد



هفت صبح:

تمرکز پلیس بر نیاوران و سعادت آباد

کشف ژن‌های سرطان

شناسایی 37 هزار شاهزاده دورگه پارسی



همشهری:

ولی امر مسلمین جهان چشم انداز حرکت ملت ها را ترسیم کردند: قلب اروپا بیدار می‌شود

رئیس قوه قضائیه: سرپیچی از دستور ولایت فقیه، خلافق شرع و قانون اساسی است

پاسخ دادستان تهران به توجیهات وزیر بهداشت

