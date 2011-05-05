نمایشنامه نویسی ایرانی در متن و حاشیه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور برخی از اعضای انجمن نمایشنامه نویسان و برخی چهرههای مهمان برگزار شد اولین فصلنامه نمایشنامه نویسی نیز رونمایی شد. محمد یعقوبی نایب رییس انجمن نمایشنامه نویسان خانه تئاتر در این باره گفت: در 30 سال گذشته مجلهای که اختصاص به نمایشنامه نویس و نمایشنامه نویسی داشته باشد نداشتهایم. در سال پیش پیشنهاد انتشار این فصلنامه را دادیم که خوشبختانه با کمک نشر افراز و نشر قطره منتشر شد.
در ادامه بهزاد فراهانی عضو هیئت داوران چهارمین جایزه بزرگ ادبیات نمایشی خانه تئاتر به ارائه نظرات خود در خصوص متون شرکت کننده در این دوره پرداخت و گفت: در دوره اول این جایزه نزدیک به 450 اثر را خواندم که تولید این تعداد نمایشنامه در کشوری که به اندازه انگشتهای دست هم سالن ندارد، افتخارآمیز بود. در این دوره از جایزه در مرحله نهایی 39 متن را خواندم.
وی افزود: نکتهای که باید مدنظر قرار دهیم این است که در آثار خود جنگ بین مدرنیته و سنت را باید چه کار کنیم و چه زمانی باید از پس این دوگانگی یا تلفیق برآییم؟ در بسیاری از آثار نگاه زمانه وجود داشت و در برخی آثار نگاه به آنسوی مرزها و برخی آثار هم منصفانه میانگین این دو را گرفته بودند.
این نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر با اشاره به زیاد بودن مشکلات انتخاب در هیئت داوران سه نفره چهارمین دوره جایزه بزرگ ادبیات نمایشی خانه تئاتر پیشنهاد داد برای دورههای بعدی این مسابقه هیئت داورانی متشکل از پنج هنرمند وجود داشته باشد.
فراهانی رشد خردمندانه توان نمایشنامه نویسان زن را در این دوره از جایزه به عنوان یکی از ویژگیهای آثار شرکت کننده دانست و گفت: نکته آزار دهنده این بود که برخی دوستان بدون توجه به چگونگی اجرای اثر، به خلق اثر خود پرداخته بودند. ما در یک کشور غصهمند زندگی میکنیم و درامنویسی ما نمیتواند به این موضوع نیندیشد.
کارگردان و نویسنده نمایشهای "دنیای دیوانه دیوانه" و "فیروزه" یادآور شد: ما وقتی قلم به دست میگیریم سانسور جملاتمان اولین چیزی است که به ذهنمان میآید. برخی آثار تولید شده برای کشور ما نیست و پدیدههای نیمپزی است که خود را برای تفکر ما آماده نکرده است. من همواره به نثر تاریخی در درام اندیشیدهام و گمان میکردم تنها بهرام بیضایی از پس این قضیه برآمده است اما علیرضا نادری و محمد چرمشیر با آثاری که در این دوره ارائه دادند از پس این موضوع برآمدند.
وی در ادامه از شرکت ندادن نمایشنامههای چاپ نشده در جایزه ادبیات نمایشی انتقاد کرد و گفت: با این کار ما جمعیت کسیری از درام نویسان ایران را محروم میکنیم.
در ادامه داود کیانیان، نمایشنامه نویس، مدرس و پژوهشگر با سابقه عرصه تئاتر کودک و نوجوان وضعیت نمایشنامههای ویژه گروه سنی نوجوانان را مناسب ندانست و گفت: وقتی با نمایشنامه نویسان صحبت میکنم پاسخ این است که ما نمایشنامه مینویسیم ولی تالار هنر و مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این آثار را برای اجرا قبول نمیکنند.
وی یادآور شد: خبرهای بدی میشنوم مبنی بر اینکه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان تعطیل میشود. آیا میدانید ما چقدر کودک و نوجوان داریم و قبل از انقلاب تئاتر کودک و نوجوان چقدر پر رونق بود؟ چرا ناشران به ما هم فرصت نمیدهند تا نمایشنامههای ما هم برای گروه سنی نوجوان منتشر شوند؟
بهزاد فراهانی در راستای صحبتهای کیانیان گفت: حالا که مدیریت هنری به معنای خردمند، عاشق و شیفته تئاتر نداریم لااقل تن به برخی خواستههایشان ندهیم. فکر میکنم روزی به این مدار برسیم که بودجه تئاتر را هم به دست خود بگیریم. جشنوارهای که سالها است برگزار میشود و عملکردی انسانی داشته چرا باید تعطیل شود؟
منصور خلج از نمایشنامه نویسان و پژوهشگران تئاتر و تئاتر کودک و نوجوان نیز در این باره گفت: اگر از طریق انجمن نمایشنامه نویسان خانه تئاتر به تئاتر کودک و نوجوان توجه شود بسیار تأثیرگذار است. زیرا نوجوانان زیادی هستند که دست به قلم میبرند ولی مشاورهای برایشان وجود ندارد و خیلی از استعدادها بعد از چند کار نامنسجم کنار میروند.
وی ادامه داد: بعد از انقلاب چند نمایشنامه نویس را در عرصه تئاتر پرورش دادیم ولی در حوزه کودک و نوجوان با خلاء مواجهیم. تلویزیون و آموزش و پرورش هم در این زمینه فعالیت نمیکند. خواهش بنده این است که انجمن نمایشنامه نویسان حمایت خود را از این بخش برندارد.
یعقوبی به عنوان نایب رییس انجمن نمایشنامه نویسان و عضو هیئت مدیره تئاتر درباره نحوه حمایت از نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان گفت: انجمن تئاتر کودک و نوجوان میتواند درخواستی را به هیئت مدیره خانه تئاتر مبنی برای برگزاری جایزه نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان ارائه دهد و ما هم از این درخواست حمایت میکنیم.
این نمایشنامه نویس با سابقه تئاتر یادآور شد: وظیفه ما این است که برای گروه سنی نوجوان نمایشنامه بنویسیم ولی بنده اعتماد به نفس لازم برای نوشتن نمایشنامه برای نوجوانان را ندارم.
کوروش نریمانی یکی دیگر از داوران چهارمین جایزه بزرگ ادبیات نمایشی خانه تئاتر در مراسم انجمن نمایشنامه نویسان خانه تئاتر متذکر شد: آیا این رواست جایی مانند انجمن نمایشنامه نویسان که به تمام مشکلات موجود بر سر راه یک نمایشنامه برای چاپ آشنا است، به هر بهانهای روی نمایشنامههایی که چاپ نشدهاند خط بکشد؟
وی با اشاره به حضور برخی هنرمندانی که نمایشنامهها را برای گرفتن مجوز میخوانند و هیچگاه نامی از آنها برده نمیشود، گفت: از این همکاران که از گرفتن مجوز چاپ برای نمایشنامهها جلوگیری میکنند خواستارم تا با حضور در انجمن نمایشنامه نویسان در این باره صحبت کنند.
در ادامه اعظم کیانافراز مسئول انتشارات افراز در خصوص مشکل موجود بر سر راه انتشار نمایشنامههای کودک و نوجوان گفت: مخاطبان نمایشنامههای کودک و نوجوان بسیار خاص هستند. در انتشارات افراز بخش نمایشنامههای کودک و نوجوان فعال نیست و کارشناسهایی را هم نداشتیم که در این زمینه به ما کمک کنند. سال گذشته قصد داشتیم با کمک مرکز هنرهای نمایشی هفت جلد کتاب ویژه کودک و نوجوان را منتشر کنیم که متأسفانه به سرانجام نرسید. ما آمادگی فعال کردن بخش نمایشنامههای کودک و نوجوان را در انتشارات افراز داریم.
در بخش دیگری از این مراسم نصراله قادری مدیر دفتر انتشارات و پژوهش ادارهکل هنرهای نمایشی درباره مشکلات موجود برای چاپ نمایشنامهها گفت: دوستانی هستند که نمایشنامهها را میخوانند و گزارشاتی میدهند که مانع از چاپ نمایشنامهها میشود ولی چون سندی در دست نداریم نمیتوان نامی از برخی چهرهها برد. از این رو سختگیری برای کتابهایی که توسط انتشارات نمایش منتشر میشوند بیشتر است.
قادری با اشاره به حضور خود به همراه شهرام زرگر، شیوا مسعودی، سعید اسدی و سیدصادق موسوی در شورای انتخاب انتشارات نمایش یادآور شد: در انتشارات نمایش هستند کتابهایی که توسط فردی ترجمه شدهاند ولی به نام فرد دیگری به چاپ رسیدهاند که در این مورد هم نمیتوان کاری کرد.
محمد یعقوبی در ادامه این مراسم درباره دلایل حذف حضور نمایشنامههای چاپ نشده در جایزه بزرگ ادبیات نمایشی خانه تئاتر گفت: در شرایط بسیار خوب معتقدیم که باید نمایشنامههای چاپ نشده را هم در جایزه داشته باشیم اما تجربه دو دوره گذشته باعث شد این کار را نکنیم. با این کار ما بیشتر به موضوع نشر توجه میکنیم و ناشران را تشویق میکنیم کارهای خوبی را به ما ارائه دهند.
این نمایشنامه نویس با سابقه تئاتر ادامه داد: ویژگی دیگر حضور آثار چاپ شده در جایزه ادبیات نمایشی این است که افکار عمومی اکثر آثار را خواندهاند. از این پس ما نمایشنامههای چاپ نشده را در فصلنامه خود چاپ میکنیم تا از این طریق وارد جایزه ادبیات نمایشی شوند.
هاله مشتاقینیا و ندا ثابتی از جمله نمایشنامه نویسان جوان تئاتر هستند که در این مراسم نسبت به شرکت داده نشدن نمایشنامههای چاپ نشده در جایزه بزرگ ادبیات نمایشی معترض بودند. در ادامه این مراسم عباس شادروان عضو هیئت مدیره انجمن نمایشنامه نویسان خانه تئاتر با اشاره به موضوع اصلی این نشست گفت: هیچوقت نمایشنامههای ایرانی در هیچکدام از ادوار در متن تئاتر قرار نگرفتهاند. برای پیدا کردن دلایل چنین نقصانی قرار شد این جلسه برگزار شود و این موضوع به عنوان بذری پاشیده شده و در جلسات بعدی نیز پیگیری شود.
حسن باستانی دیگر نمایشنامه نویس حاضر در این نشست معتقد است گلهمندی هنرمندان از مدیران تئاتر زیاد است. وی افزود: شخصا هیچ اعتقادی به حرکت فردی ندارم زیرا این حرکت در جامعه هنری ما جوابگو نیست و باید شکل تهاجمی داشته باشیم تا مطالبات به حق خود را بگیریم. وزارت ارشاد بر اساس اساسنامهای که تدوین کرده نمایشنامهها را بررسی میکند و کسی نمیتواند اعتراض بکند. زیرا در این روند قانونی وجود ندارد و همه چیز سلیقهای است.
وی تأکید کرد: نمایشنامههای ایرانی هرگز به متن نیامد و همیشه در حاشیه بود و همین حاشیه هم مظلوم واقع شد و چوب خورد. دیربازی است که درگیر این معظل هستیم. چرا باید نمایشنامه ایرانی در کشور ایران در حاشیه باشد؟ تعاریف زیادی از تئاتر ایرانی وجود دارد که خیلی هم درست نیستند و پژوهشگران ما باید تئاتر ایرانی را به درستی تعریف کنند. جامعه نمایشنامه نویسی و تئاتری باید قد علم کند زیرا ما چیزی کمتر از رمان نویسان و داستان نویسان نداریم.
محمدرضا خاکی مدرس، مترجم و کارگردان تئاتر و از دیگر حاضران در این نشست مشکلات تئاتر ایران را بسیار دانست و گفت: ما همیشه خواستهایم اخلاق را حفظ کنیم ولی هیچوقت حفظ نشده و به حذف هر کدام از ما منجر شده است. ما باید چیزهایی را بیان کنیم که برایشان تلاش میکنیم. ما با کدامیک از کانونهای تئاتر جهان در ارتباط هستیم که حالا صحبت از جهانی شدن میکنیم؟
وی یادآور شد: تا زمانی که نهادی صنفی نتواند مستقل باشد این مشکلات وجود خواهد داشت. تا زمانی که ما واقعبینانه به موقعیتها، صنوف و قوتهای تئاتری خود نگاه نکنیم اینگونه اتفاقات رخ میدهد. در هیچ جای دنیا برای نمایشنامهای که چاپ نشده مسابقه نمیگذارند. نمایشنامه باید حیات پیدا کند و این حیات در نشر و صحنه شکل میگیرد. چرا باید درام ایرانی را تعریف کنیم؟ مگر در دنیا درام بلژیکی و غیره را تعریف کردهاند؟ باید فکر کنیم چگونه ارتباط جهانی پیدا کنیم و خود را به جهان معرفی کنیم. تئاتر در یک گفتگوی جهانی صورت میگیرد.
علیاصغر دشتی کارگردان جوان تئاتر و سرپرست گروه تئاتر "دن کیشوت" هم در این نشست با اشاره به جذاب بودن بررسی موضوع "نمایشنامه نویسی ایرانی در حاشیه و متن" یادآور شد: ما نمیتوانیم درباره این موضوع بدون حضور کارگردان تئاتر صحبت کنیم. باید به این فکر کنیم چرا در این جلسه کارگردانهای تئاتر حضور ندارند. استاد حمید سمندریان میتواند به عنوان یکی از کارگردانهای بزرگ تئاتر ایران درباره این صحبت کند که چرا تا به حال نمایشنامه ایرانی را به صحنه نبرده است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر باید دید که چرا برخی کارگردانهای بزرگ تئاتر ایران به سراغ متون زندهیاد اکبر رادی برای اجرا نرفتهاند. این روند باعث میشود به پاسخ موضوع نمایشنامههای ایرانی در متن و حاشیه برسیم. باید حرفهای کارگردانهایی که اصرار دارند نمایشنامههای خارجی کار کنند را بشنویم.
حسین کیانی هم در این نشست معضل اصلی تئاتر ایران و نمایشنامه نویسی را این دانست که هنرمندان تئاتر و نمایشنامه نویسان کار خود را کاری روشنفکری نمیدانند. این نمایشنامه نویس با سابقه تئاتر یادآور شد: نمایشنامه نویسی ما به سمت اجتماعی انتقادی شدن پیش میرود و این امر به خاطر روابط سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه است که برای ذهن نمایشنامه نویس وسوسه انگیز است.
وی تأکید کرد: نمایشنامه نویس باید خود را وحله اول روشنفکر بداند. شاید وسوسه اجرا و به دام مخاطب افتادن باعث میشود نمایشنامه نویس وجه روشنفکری خود را فراموش کند. نکته دیگری که وجود دارد این است که ما نمایشنامه نویسان از هم دور هستیم و در حاشیه مینویسیم. ما سالی یک بار دور هم جمع میشویم و ابا داریم طرحهای خود را برای هم مطرح کنیم.
در ادامه مهرداد کوروشنیا نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر هم راهکار مناسب را شناسایی استعدادهای جوان نمایشنامه نویسی در جشنوارههای تئاتر استانی دانست تا انجمن نمایشنامه نویسان خانه تئاتر از چاپ آثار آنها حمایت کند.
در بخش پایانی این نشست هم محمدامیر یاراحمدی رییس انجمن نمایشنامه نویسان خانه تئاتر با اشاره به مطرح شدن مدام این گلهمندیها و حل نشدن آنها گفت: باید مشخص کنیم توقعات ما چقدر منطقی است. باید کارشناسی کنیم که چقدر توقعات ما واقعی است و چقدر در حد ایده است.
وی با اشاره به سفر خود برای برقراری ارتباط با نمایشنامه نویسان سوئدی به این کشور یادآور شد: در بسیاری از نقاط دنیا مردم نمایشنامه نمیخوانند. نمایشنامهها چاپ میشوند تا در بازار تولید ارائه شوند تا تولید کنندگان استعدادها را کشف کنند. نمایشنامه نویس در دنیا با نمایشنامه مطرح نمیشود بلکه با اجرا معرفی میشود و به شهرت میرسد. نمایشنامهها در قالب اجرا شناسایی میشوند.
یاراحمدی تأکید کرد: مقداری از این ایدهآلیست بودن بیرون بیاییم و واقعیتها را ببینیم. آیا ما تیمهای اجرایی داریم که قابلیت شناسایی شدن در خارج از کشور را داشته باشند؟ مشکل ما این است که امکانات بینالمللی شدن را به خاطر نبود بخش خصوصی نداریم. اگر توانستیم گروهی را با قراردادی چند ساله در کشورهای مختلف اجرا کنیم میتوانیم مدعی شویم که نمایشنامههای ما هم قابلیت جهانی شدن دارند.
در پایان این مراسم اولین فصلنامه نمایشنامه نویسی انجمن نمایشنامه نویسان خانه تئاتر رونمایی شد.
در شب انجمن نمایشنامهنویسان/
نمایشنامه نویسی ایرانی در متن و حاشیه بررسی شد
مراسم انجمن نمایشنامه نویسان خانه تئاتر در هفته بزرگداشت روز جهانی تئاتر چهارشنبه 14 اردیبهشتماه در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران برگزار شد و حاضران در مراسم به بررسی موضوع "نمایشنامه نویسی ایران در متن و حاشیه" پرداختند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور برخی از اعضای انجمن نمایشنامه نویسان و برخی چهرههای مهمان برگزار شد اولین فصلنامه نمایشنامه نویسی نیز رونمایی شد. محمد یعقوبی نایب رییس انجمن نمایشنامه نویسان خانه تئاتر در این باره گفت: در 30 سال گذشته مجلهای که اختصاص به نمایشنامه نویس و نمایشنامه نویسی داشته باشد نداشتهایم. در سال پیش پیشنهاد انتشار این فصلنامه را دادیم که خوشبختانه با کمک نشر افراز و نشر قطره منتشر شد.
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