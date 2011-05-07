به گزارش خبرنگار مهر، شهر روتردام در هلند از روز یکشنبه میزبان مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در پنج بخش انفرادی مردا و زنان، دوبل مردان و زنان و میکس دوبل است که با حضور 725 ورزشکار جهان آغاز شده و به مدت هشت روز ادامه دارد.
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان بالاترین رنکینگ را دارد. به همین دلیل 122 کشور جهان نمایندگان خود را به محل برگزاری این مسابقات اعزام میکنند. تعداد کشورهای شرکت کننده در رقابتهای جهانی هلند نسبت به دوره پیشین این مسابقات افزایش زیادی داشته است طوریکه باعث شده تعداد ورزشکاران مرد از 334 نفر به 420 نفر ارتقا یابد. در بخش بانوان نیز 305 بازیکن برگزار کننده مسابقات خواهند بود.
کشور چین که بیشترین تعداد مدال را در مسابقات جهانی دارد از نظر تعداد شرکت کننده در صدر جدول مسابقات جهانی هلند قرار دارد. ژاپنیها هم که تاکنون 6 بار میزبان مسابقات جهانی بودهاند و همچنان در تعقیب انگلستان (7 میزبانی) هستند از کشورهای آسیایی است که نمایندگان زیادی در رقابتهای جهانی دارد.
این در حالی است که تیم ملی تنیس روی میز کشورمان همچون دو سال پیش با در اختیار داشتن 5 بازیکن در بخش مردان در این دوره از رقابتها شرکت میکند. محمدرضا اخلاقپسند، مهران احدی، افشین نوروزی، نوشاد عالمیان و میدیا لطفالله نسبی بازیکنانی هستند که عصر جمعه محل تمرینات خود در آکادمی بینالمللی اشلاگر را ترک کردند و از اتریش راهی هلند شدند.
مسابقات تنیس روی میز انفرادی و دوبل قهرمانی جهان سال 2009 در ژاپن برگزار شد. مهران احدی کاپیتان تیم ملی کشورمان در آن رقابتها بود که به خاطر عملکرد قابل قبولش به طور ویژه از سوی ITTF و در قالب یک گزارش مورد تمجید قرار گرفت. در غیاب وی، محمدرضا اخلاقپسند کاپیتان و باتجربهترین بازیکنان اعزامی به هلند است که تجربه چند دوره متوالی در مسابقات جهانی را دارد. این بازیکن که رنکینگ 263 جهان را در اختیار دارد در دوره گذشته مسابقات انفرادی و دوبل قهرمانی جهان تا جمع 128 بازیکن برتر پیش رفت.
افشین نوروزی هم از بازیکنان با تجربه تیم ملی تنیس روی میز است که البته در رقابتهای ژاپن شرکت نداشت. برخلاف نوشاد عالمیان که برای دومین دوره متوالی در مسابقات جهانی - بخش انفرادی و دوبل - شرکت میکند. عالمیان پدیده تنیس روی میز ایران است که همین هفته گذشته صاحب مدال طلای انفرادی و نقره تیمی رقابتهای اوپن لوکزامبورگ شد. نوروزی و عالمیان به ترتیب با رنکینگ 323 و 180 در رقابتهای جهانی شرکت میکند.
نیما عالمیان و میدیا لطف الله نسبی هم اولین سال حضور در رقابتهای جهانی را تجربه میکنند. عالمیان رنکینگ 568 را در اختیار دارد اما لطفالله نسبی اصلا در ردهبندی جهانی جایی ندارد!
البته تیم ملی بانوان کشورمان از شرکت کنندگان در رقابتهای جهانی هلند است. این تیم با در اختیار داشتن ندا شهسواری، محجوبه عمرانی، پریسا صمدی و مریم صامت و با هدایت فرشته سموعی جمعه شب تهران را به مقصد روتردام ترک کرد. به غیر از مریم صامت که با رنکینگ 872 به هلند سفر کرده است سایر بازیکنان در دوره پیشین مسابقات جهانی شرکت داشتند. شهسواری، عمرانی و صامت به ترتیب رنکینگ 624، 735 و 765 را در اختیار دارند.
ملیپوشان تنیس روی میز کشورمان به غیر از میکس دوبل در سایر بخشهای مسابقات قهرمانی جهان شرکت میکنند. ضمن اینکه در رقابتهای دوبل مردان تیم ایران با دو ترکیب محمدرضا اخلاق پسند - نیما عالمیان و نوشاد عالمیان - افشین نوروزی شرکت میکند. در بخش بانوان هم ترکیب ندا شهسواری - محجوبه عمرانی همراه با مریم صامت - پریسا صمدی برگزارکننده دیدارهای دوبل خواهند بود.
در پایان دوره پیشین مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان که به میزبان یوکوهاما ژاپن برگزار شد، در قسمت انفرادی مردان و زنان نمایندگان چینی به نامهای "وانگ هائو" و "ژانگ ینینگ" صاحب مدال طلا شدند. در سایر بخشها نیز چینیها مدالها را درو کردند. در مجموع در دوره قبل از 32 مدال موجود سهم چینی 26 مدال و سهم ژاپن ، کرهجنوبی و هنگکنگ نیز 6 مدال برنز بود.
این کشورها و به خصوص چین امسال نیز از شانسهای مسلم قهرمانی هستند این در حالی است که نمایندگان کشورمان شانسی برای کسب مدال ندارند اما آنها امید زیادی دارند که با عملکرد چشمگیر و پیروزیهای بزرگ رنکینگ خود در ردهبندی ITTF ارتقا دهند.
محمدرضا اخلاق پسند، کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ضمن تائید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: " مدال آوری در سطح مسابقات رسمی قهرمانی جهان کار هر بازیکنی نیست. تجربه فوقالعاده بالا و آمادگی بی نقص لازم است تا مدال آور شد. ما ایرانیها فقط امیدواریم به واسطه حضور در این رقابتها رنکینگ بهتری برای خود ثبت کنیم".
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان تا 25 اردیبهشتماه ادامه دارد. حمیدرضا صباقیان و پری مرندی از گزینههای قضاوت در این رقابتها هستند. ضمن اینکه صدها خبرنگار و عکاس از مطبوعات، تلویزیون سایتهای اینترنتی برای پوشش این مسابقات مجاز شدهاند.
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