به گزارش خبرنگار مهر، شهر روتردام در هلند از روز یکشنبه میزبان مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در پنج بخش انفرادی مردا و زنان، دوبل مردان و زنان و میکس دوبل است که با حضور 725 ورزشکار جهان آغاز شده و به مدت هشت روز ادامه دارد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان بالاترین رنکینگ را دارد. به همین دلیل 122 کشور جهان نمایندگان خود را به محل برگزاری این مسابقات اعزام می‎کنند. تعداد کشورهای شرکت کننده در رقابت‏های جهانی هلند نسبت به دوره پیشین این مسابقات افزایش زیادی داشته است طوریکه باعث شده تعداد ورزشکاران مرد از 334 نفر به 420 نفر ارتقا یابد. در بخش بانوان نیز 305 بازیکن برگزار کننده مسابقات خواهند بود.

کشور چین که بیشترین تعداد مدال را در مسابقات جهانی دارد از نظر تعداد شرکت کننده در صدر جدول مسابقات جهانی هلند قرار دارد. ژاپنی‎ها هم که تاکنون 6 بار میزبان مسابقات جهانی بوده‎اند و همچنان در تعقیب انگلستان (7 میزبانی) هستند از کشورهای آسیایی است که نمایندگان زیادی در رقابت‎های جهانی دارد.

این در حالی است که تیم ملی تنیس روی میز کشورمان همچون دو سال پیش با در اختیار داشتن 5 بازیکن در بخش مردان در این دوره از رقابت‎ها شرکت می‎کند. محمدرضا اخلاق‎پسند، مهران احدی، افشین نوروزی، نوشاد عالمیان و میدیا لطف‎الله نسبی بازیکنانی هستند که عصر جمعه محل تمرینات خود در آکادمی بین‎المللی اشلاگر را ترک کردند و از اتریش راهی هلند شدند.

مسابقات تنیس روی میز انفرادی و دوبل قهرمانی جهان سال 2009 در ژاپن برگزار شد. مهران احدی کاپیتان تیم ملی کشورمان در آن رقابت‎ها بود که به خاطر عملکرد قابل قبولش به طور ویژه از سوی ITTF و در قالب یک گزارش مورد تمجید قرار گرفت. در غیاب وی، محمدرضا اخلاق‎پسند کاپیتان و باتجربه‎ترین بازیکنان اعزامی به هلند است که تجربه چند دوره متوالی در مسابقات جهانی را دارد. این بازیکن که رنکینگ 263 جهان را در اختیار دارد در دوره گذشته مسابقات انفرادی و دوبل قهرمانی جهان تا جمع 128 بازیکن برتر پیش رفت.

افشین نوروزی هم از بازیکنان با تجربه تیم ملی تنیس روی میز است که البته در رقابت‎های ژاپن شرکت نداشت. برخلاف نوشاد عالمیان که برای دومین دوره متوالی در مسابقات جهانی - بخش انفرادی و دوبل - شرکت می‌کند. عالمیان پدیده تنیس روی میز ایران است که همین هفته گذشته صاحب مدال طلای انفرادی و نقره تیمی رقابت‌های اوپن لوکزامبورگ شد. نوروزی و عالمیان به ترتیب با رنکینگ 323 و 180 در رقابت‌های جهانی شرکت می‎کند.

نیما عالمیان و میدیا لطف الله نسبی هم اولین سال حضور در رقابت‎های جهانی را تجربه می‎کنند. عالمیان رنکینگ 568 را در اختیار دارد اما لطف‎الله نسبی اصلا در رده‎بندی جهانی جایی ندارد!

البته تیم ملی بانوان کشورمان از شرکت کنندگان در رقابت‎های جهانی هلند است. این تیم با در اختیار داشتن ندا شهسواری، محجوبه عمرانی، پریسا صمدی و مریم صامت و با هدایت فرشته سموعی جمعه شب تهران را به مقصد روتردام ترک کرد. به غیر از مریم صامت که با رنکینگ 872 به هلند سفر کرده است سایر بازیکنان در دوره پیشین مسابقات جهانی شرکت داشتند. شهسواری، عمرانی و صامت به ترتیب رنکینگ 624، 735 و 765 را در اختیار دارند.

ملی‌پوشان تنیس روی میز کشورمان به غیر از میکس دوبل در سایر بخش‎های مسابقات قهرمانی جهان شرکت می‎کنند. ضمن اینکه در رقابت‌های دوبل مردان تیم ایران با دو ترکیب محمدرضا اخلاق پسند - نیما عالمیان و نوشاد عالمیان - افشین نوروزی شرکت می‌کند. در بخش بانوان هم ترکیب ندا شهسواری - محجوبه عمرانی همراه با مریم صامت - پریسا صمدی برگزارکننده دیدارهای دوبل خواهند بود.

در پایان دوره پیشین مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان که به میزبان یوکوهاما ژاپن برگزار شد، در قسمت انفرادی مردان و زنان نمایندگان چینی به نام‎های "وانگ هائو" و "ژانگ ینینگ" صاحب مدال طلا شدند. در سایر بخش‎ها نیز چینی‎ها مدال‎ها را درو کردند. در مجموع در دوره قبل از 32 مدال موجود سهم چینی 26 مدال و سهم ژاپن ، کره‌جنوبی و هنگ‌کنگ نیز 6 مدال برنز بود.

این کشورها و به خصوص چین امسال نیز از شانس‎های مسلم قهرمانی هستند این در حالی است که نمایندگان کشورمان شانسی برای کسب مدال ندارند اما آنها امید زیادی دارند که با عملکرد چشمگیر و پیروزی‌های بزرگ رنکینگ خود در رده‌بندی ITTF ارتقا دهند.

محمدرضا اخلاق پسند، کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ضمن تائید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: " مدال آوری در سطح مسابقات رسمی قهرمانی جهان کار هر بازیکنی نیست. تجربه فوق‎العاده بالا و آمادگی بی نقص لازم است تا مدال آور شد. ما ایرانی‎ها فقط امیدواریم به واسطه حضور در این رقابت‌ها رنکینگ بهتری برای خود ثبت کنیم".

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان تا 25 اردیبهشت‎ماه ادامه دارد. حمیدرضا صباقیان و پری مرندی از گزینه‎های قضاوت در این رقابت‎ها هستند. ضمن اینکه صدها خبرنگار و عکاس از مطبوعات، تلویزیون سایت‎های اینترنتی برای پوشش این مسابقات مجاز شده‎اند.