به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی منزوی اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم جو با سه درصد افت مفید و دو درصد افت غیر مفید تحویل در مراکز خرید مبلغ دوهزار و نهصد ریال، چهار درصد افت مفید و دودرصد افت غیر مفید دو هزار ۸۷۴ ریال، پنج درصد افت مفید و دو درصد افت غیر مفید دو هزار ۸۴۸ ریال، سه درصد افت مفید و سه درصد افت غیر مفید دو هزار و ۸۷۴ ریال، چهار درصد افت مفید و سه درصد افت غیر مفید دو هزار و ۸۴۸ ریال،پنج درصد افت مفید و سه درصد افت غیر مفید دو هزار و ۸۲۲ ریال میباشد.
منزوی با اشاره به تعریف افت مفید و غیر مفید خاطر نشان کرد: افت مفید شامل دانههای شکسته، چروکیده و لاغر، باد زده، تغییر رنگ یافته و دانه سایر غلات و افت غیر مفید شامل بذر علف هرز، دانههای کپک زده و فاسد شده، سیاهک زده و دانههای غیر از غلات و هرگونه ماده خارجی نظیر سنگ، شن، خاشاک، نخ، چوب، لاشه حشرات، آفات انباری و... میباشد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط و کیفیت محصول قابل خرید بیان داشت: محصول جو صرفا از تولید کنندگان منطقه و به صورت فله خریداری میگردد و از دریافت آن از دلالان و واسطهها خودداری میشود، لذا مراکز خرید، محصول را صرفا از کشاورزانی خریداری مینمایند که اسامی و میزان تحویلی آنان در لیست ارسالی سازمان جهاد کشاورزی درج شده باشد و یا دارای معرفینامه باشند.
مدیر سازمان تعاونی روستایی استان در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: خرید محصول جو سال گذشته و یا محمولههایی که با جو سال گذشته مخلوط شده باشند، اکیدا ممنوع است.
منزوی زمان خرید جو را از پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری لغایت ۳۰ مهرماه اعلام کرد و بیان داشت: ارائه کارت شناسایی معتبر و کد ملی و شماره حساب بانکی جهت واریز وجه الزامی است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان تعاون روستایی استان قم گفت: خرید تضمینی جو در قم ۱۵ اردیبهشت ماه در قم آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی منزوی اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم جو با سه درصد افت مفید و دو درصد افت غیر مفید تحویل در مراکز خرید مبلغ دوهزار و نهصد ریال، چهار درصد افت مفید و دودرصد افت غیر مفید دو هزار ۸۷۴ ریال، پنج درصد افت مفید و دو درصد افت غیر مفید دو هزار ۸۴۸ ریال، سه درصد افت مفید و سه درصد افت غیر مفید دو هزار و ۸۷۴ ریال، چهار درصد افت مفید و سه درصد افت غیر مفید دو هزار و ۸۴۸ ریال،پنج درصد افت مفید و سه درصد افت غیر مفید دو هزار و ۸۲۲ ریال میباشد.
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