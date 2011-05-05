به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی منزوی اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم جو با سه درصد افت مفید و دو درصد افت غیر مفید تحویل در مراکز خرید مبلغ دوهزار و نهصد ریال، چهار درصد افت مفید و دودرصد افت غیر مفید دو هزار ۸۷۴ ریال، پنج درصد افت مفید و دو درصد افت غیر مفید دو هزار ۸۴۸ ریال، سه درصد افت مفید و سه درصد افت غیر مفید دو هزار و ۸۷۴ ریال، چهار درصد افت مفید و سه درصد افت غیر مفید دو هزار و ۸۴۸ ریال،پنج درصد افت مفید و سه درصد افت غیر مفید دو هزار و ۸۲۲ ریال می‌باشد.



منزوی با اشاره به تعریف افت مفید و غیر مفید خاطر نشان کرد: افت مفید شامل دانه‌های شکسته، چروکیده و لاغر، باد زده، تغییر رنگ یافته و دانه سایر غلات و افت غیر مفید شامل بذر علف هرز، دانه‌های کپک زده و فاسد شده، سیاهک زده و دانه‌های غیر از غلات و هرگونه ماده خارجی نظیر سنگ، شن، خاشاک، نخ، چوب، لاشه حشرات، آفات انباری و... می‌باشد.



وی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط و کیفیت محصول قابل خرید بیان داشت: محصول جو صرفا از تولید کنندگان منطقه و به صورت فله خریداری می‌گردد و از دریافت آن از دلالان و واسطه‌ها خودداری می‌شود، لذا مراکز خرید، محصول را صرفا از کشاورزانی خریداری می‌نمایند که اسامی و میزان تحویلی آنان در لیست ارسالی سازمان جهاد کشاورزی درج شده باشد و یا دارای معرفینامه باشند.



مدیر سازمان تعاونی روستایی استان در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: خرید محصول جو سال گذشته و یا محموله‌هایی که با جو سال گذشته مخلوط شده باشند، اکیدا ممنوع است.



منزوی زمان خرید جو را از پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری لغایت ۳۰ مهرماه اعلام کرد و بیان داشت: ارائه کارت شناسایی معتبر و کد ملی و شماره حساب بانکی جهت واریز وجه الزامی است.

وی با اشاره به اینکه چهار مرکز خرید در استان قم اقدام به خرید تضمینی محصول جو از کشاورزان می‌نمایند، تصریح کرد: شرکت تعاونی روستایی قمرود واقع در کیلومتر ۲۰ جاده کوه سفید، شرکت تعاونی روستایی جعفرآباد واقع در شهر جعفریه، اتحادیه شرکت تعاونی روستایی استان قم واقع در جاده اراک، بعد از سیلوی گندم و شرکت تعاونی روستایی شهید ابوالفضل واقع در شهر قنوات آماده خرید تضمینی محصول جو کشاورزان قمی می‌باشند.