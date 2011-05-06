به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان در شرایطی امسال 26 ساله می شود که به واسطه استقبال تیمهای مطرح، افزایش جوایز، تغییر مسیرها و حتی اجرایی شدن تمامی کارها در فاصله زیادی تا آغاز تور متفاوت تر از گذشته شده است.

به گفته ابراهیم فیروزی، دبیر اجرایی تور بین المللی آذربایجان، با اعلام آمادگی 24 تیم مطرح از چهار قاره تا چند روز دیگر تکلیف 15 تیم خارجی شرکت کننده در این دوره مشخص می شود؛ تیمهایی که در بینشان چهار تیم حرفهای از اوکراین، ایتالیا، مالزی و آفریقای جنوبی به چشم می خورد که در تورهای حرفهای همچون جیرو ایتالیا، تور دوفرانس و ... پا می زنند و با استقبال چنین تیمهایی است که جایگاه تور بین المللی آذربایجان در دنیا و در حالی که پا در 26 سالگی می گذارد، مشخص می شود.

وی یادآور شد: در میان بزرگترین و مهمترین مسابقات قاره آسیا، تور آذربایجان تبدیل به یک رویداد ورزشی مهم در تقویم آسیایی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری شده است که منجر به کسب امتیازات گرانقیمت برای رکابزنان در جدول رده بندی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری می شود.

فیروزی اظهار داشت: با این شرایط است که اغلب تیمها بدون اینکه منتظر پاسخ مسئولان برگزاری برای حضور در این رویداد بین المللی باشند خود را آماده حضور در ایران کرده است و حاضر نیستند پا زدن در این تور را به هر قیمتی از دست دهند.

ابراهیم فیروزی در این خصوص اظهار داشت: سه تیم مطرح از ترکیه اعلام آمادگی کرده اند که در نظر داشتیم در نهایت دو تیم از این کشور حضور یابند و با وجود این شرایط، تیم سوم تمامی کارهای حضور یعنی گرفتن بلیت و ویزا و ... را انجام داده که ممکن است درخصوص این تیم استثناء قایل شویم.

وی با اشاره به اینکه شرایط برگزاری تور امسال خیلی بهتر از سالهای قبل است، گفت: در سالهای قبل تا دقیقه نود نمی دانستیم چه تیمهایی می آیند حتی ویزاها با ورود تیمها در فرودگاه آماده می شد اما امسال همه کارها با نظم و انضباط خاصی انجام می شود به طوری که تاکنون ویزای نصف تیمهای خارجی آمده و بقیه هم کم کم در حال آماده شدن است.

فیروزی تاکید کرد: شاید هنوز شرایط ایده آل نیست اما اینها نشانه این است که به ایده آل شدن شرایط و حرفهای شدن تور نزدیک می شویم.

در بیست و ششمین دوره تور بینالمللی آذربایجان شش تیم داخلی پتروشیمی تبریز، دانشگاه آزاد، سورن تبریز، ولیعصر کرمان، پانا اردبیل و جوانان خیز ارومیه نیز حضور دارند؛ تیمهایی که با رکابزنان ایرانی خود قصد درو کردن عناوین برتر در کنار رکاب زدن با دوچرخه سواران مطرح از چهار قاره را دارند؛ عناوینی که به واسطه در پیش بودن المپیک 2012 لندن ارزش آنها دوچندان شده و هر رکابزنی به دنبال جمع کردن امتیازات طلایی تورهای بینالمللی است تا با صدرنشینی در قاره خود سهمیه های این رویداد جهانی را از آن خود کند.

بر این اساس دوچرخه سواران ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و حتی تیم پتروشیمی تبریز با وجود داشتن رکابزنان خارجی قصد حضور با ترکیب کاملا ایرانی را دارد تا امتیازات این تور توسط رکابزنان کشورمان که اتفاقا اکثرشان ملی پوش هستند، جمع شود و سهمیههای المپیک مسجل شود.