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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

مسکن مهر از اقدامات در خور تحسین دولت است

مسکن مهر از اقدامات در خور تحسین دولت است

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهلران گفت: مسکن مهر از اقدامات در خور تحسین دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بهزاد علیزاده صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه مسکن مهر با اعلام این مطلب گفت: در دهلران بیش از دو هزار و 400 واحد مسکن مهر درسه سایت اصلی، فرهنگیان و بخش موسیان درحال اجراست.

وی پیشرفت فیزیکی سایت اصلی مسکن مهر دهلران را 55 درصد اعلام کرد و افزود: سایت مسکن مهر فرهنگیان دهلران با 75 درصد پیشرفت فیزیکی و سایت موسیان با 51 درصد پیشرفت فیزیکی در سطح شهرستان دهلران از اقدامات دولت است که گامی مهم و اساسی در راستای تأمین مسکن نیازمندان و اقشار محروم و کم درآمد است.

فرماندار دهلران بر رفع مشکلات مسکن مهر دهلران تاکید کرد و گفت: امروز مسکن مهر در مملکت باعث کاهش قیمت مسکن، اجاره بها و رفع نگرانی جوانان و اقشار کم درآمد در راستای تامین مسکن است.

وی در پایان خواستار مشارکت بیشتر مردم در مسکن مهر شد و گفت: با توجه به اینکه دولت در راستای تامین زیر ساختها از جمله آب، برق، فاضلاب، مدرسه، مسجد و پل ارتباطی مسکن مهر دهلران اقدامات خوبی انجام داده است می طلبد مردم در راستای مشارکت درسهم آورده جهت تسریع در انجام مسکن مهر اقدام کنند.

کد مطلب 1305507

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