مسکن مهر از اقدامات در خور تحسین دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بهزاد علیزاده صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه مسکن مهر با اعلام این مطلب گفت: در دهلران بیش از دو هزار و 400 واحد مسکن مهر درسه سایت اصلی، فرهنگیان و بخش موسیان درحال اجراست .

وی پیشرفت فیزیکی سایت اصلی مسکن مهر دهلران را 55 درصد اعلام کرد و افزود: سایت مسکن مهر فرهنگیان دهلران با 75 درصد پیشرفت فیزیکی و سایت موسیان با 51 درصد پیشرفت فیزیکی در سطح شهرستان دهلران از اقدامات دولت است که گامی مهم و اساسی در راستای تأمین مسکن نیازمندان و اقشار محروم و کم درآمد است .

فرماندار دهلران بر رفع مشکلات مسکن مهر دهلران تاکید کرد و گفت: امروز مسکن مهر در مملکت باعث کاهش قیمت مسکن، اجاره بها و رفع نگرانی جوانان و اقشار کم درآمد در راستای تامین مسکن است .