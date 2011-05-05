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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

آغاز برداشت گندم در ایلام/ 500 تن گندم از کشاورزان خریداری شد

آغاز برداشت گندم در ایلام/ 500 تن گندم از کشاورزان خریداری شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: از ابتدای شروع برداشت گندم تاکنون 500 تن گندم از کشاورزان این استان خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، خسرو شهبازی صبح پنجشنبه در شهرستان دهلران اظهار داشت: برداشت محصول گندم در مناطق گرمسیری و به طور همزمان آغاز فعالیت مراکز خرید در این مناطق در چند روز اخیر آغاز شده است.

وی افزود: با گرم شدن هوا کار برداشت گندم از مناطق گرمسیری استان از جمله مهران، دهلران و... آغاز شده است.

شهبازی بیان کرد: از ابتدای شروع برداشت گندم تاکنون 500 تن گندم از کشاورزان این استان خریداری شده است.

این مسئول اظهار داشت: 10 مرکز خرید گندم از هفته گذشته در مناطق گرمسیری این استان فعال شده و کار خرید گندم کشاورزان این مناطق را آغاز کرده اند.

شهبازی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود بیش از 270 هزار تن گندم مازاد برنیاز کشاورزان از گندم ‌کاران ایلامی خریداری شود.

وی گفت: این میزان گندم از سطح 135 هزار هکتار از کشتزارهای گندم این استان برداشت می‌شود.

استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی است که بخش عمده‌ای از آن به کشت غلات گندم و جو اختصاص می‌یابد.
 

کد مطلب 1305515

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