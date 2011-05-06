تعداد مردودیهای مدارس نیشابور با همت معلمان باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محمدیوسف سپهری‌راد عصر پنجشنبه در نشستی با گروه‌های آموزشی معاونت مقطع متوسطه در تالار اجتماعات تربیت این اداره افزود: اگر مدیر نتواند سیستم مدرسه را رهبری کند و به نیاز‌ها و مشکلات معلمان توجه نکند، نمی‌تواند به اهداف خود برسد و در مدرسه دوام بیاورد.

وی با اشاره به اینکه مدیران باید در جهت‌گیری و تربیت به جایگاه مهم خود توجه داشته باشند،ظهار داشت: معلمان باید نیاز کشور و منطقه خود به رشته‌ها و شاخه‌های مختلف را در نظر داشته و آنها را به دانش‌آموزان معرفی کنند.

وی هدایت و راهنمایی صحیح دانش‌آموزان را بسیار مؤثر در موفقیت آینده کشور و دانش‌آموزان دانست و افزود: گاهی مشکلات به وجود آمده در مدارس به دلیل عدم کفایت مدیر است چرا که مدیران خوب موجب موفقیت معلمان خواهد شد.

سپهری‌راد جایگاه آموزش و پرورش در نیشابور را رو به رشد و گسترش دانست و گفت: تکریم ارباب‌رجوع در سیستم اداری نقطه مهم کار این اداره است.

رئیس گروه روانشناسی آموزش و پرورش نیشابور گفت: 80 درصد از مشاغل اساسی کشور در دست علوم انسانی است و متأسفانه با تبلیغات بد، انگیزه درس خواندن در این رشته از بچه‌ها گرفته می‌شود.

حسین توزندجانی افزود:‌ بیشتر اهمیت‌ها به سایر رشته‌ها داده می‌شود و این در روحیه دانش‌آموزان این رشته تأثیر‌گذار بوده است.

رئیس گروه تاریخ آموزش و پرورش نیشابور نیز گفت: برگزاری اردو‌های علمی با هدف ایجاد فضای صمیمی و بهره‌برداری علمی بین معلمان تاریخ مهم است.

رضا مهرداد افزود: دخالت نهاد‌های غیر آموزش و پرورش در درس تاریخ، امکان ارائه نظرات توسط معلمان در کلاسهای درس را گرفته است.

رئیس گروه الهیات آموزش و پرورش نیشابور در همین جلسه گفت: معلمان به حضور در گروه‌های درسی توجه بیشتری کنند.

حسین قبیدیان افزود: آموزش و پرورش نیز امتیازی برای معلمان حاضر در این جلسات قرار بدهد.

وی خواستار عضویت رایگان معلمان در کتابخانه‌های شهرستان شد.

رئیس گروه عربی آموزش و پرورش گفت: آموزش زبان عربی به‌عنوان یک زبان زنده و عامل ارتباط و ابزار مهم متون دینی باید توجه شود.

محمدعلی خسرو‌نژاد خواستار توجه به مکالمات عربی، معرفی سایت‌های موجود و استفاده از روش‌های نوین در تدریس شد.

وی تصریح کرد: از ابزار‌های نظارتی بیشتر بر حوزه‌های تصحیح اوراق استفاده شود.

رئیس گروه آمادگی دفاعی نیز گفت: متأسفانه در این رشته اکثر نیرو‌های ‌سازماندهی شده، غیرعلاقمند به تدریس هستند.

علی طوسی افزود: ما نتوانسته‌ایم برای دانش‌آموزان بازدید‌های مناسبی درست کنیم.