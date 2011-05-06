به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، محسن اسماعیلی ظهر پنجشنبه ضمن بازدید از فرودگاه در حال احداث این شهرستان گفت: مهمترین آیتم برای ما در فرودگاه گناباد باند تاکسی وی و پارکینگ هواپیما است.

وی راه اندازی ترمینال، آتش نشانی و ساختمانهای حفاظتی و جمعی فرودگاه را نیز ضروری برشمرد.

اسماعیلی با راه اندازی برج مراقبت فرودگاه گناباد گفت:همزمان با نصب تجهزات ناوبری برج مراقبت هم تجهیز خواهد شد.

رئیس شرکت فرودگاههای کشور افزود: اعتبار سال گذشته فرودگاه گناباد بیست و پنج میلیارد ریال است که اوایل اردیبهشت سال جاری مناقصه این فرودگاه انجام و دو شرکت به کمیته ارزیابی معرف شده اند تا از بین آنها یکی به عنوان پیمانکار انتخاب و شروع به کار کند.