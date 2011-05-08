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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۱۲

مدیر مرکز رشد در گفتگو با مهر:

مرکز رشد قشم عضو برد اصلی اتحادیه جهانی مراکز رشد شد

مرکز رشد قشم عضو برد اصلی اتحادیه جهانی مراکز رشد شد

مدیر مرکز بین المللی رشد قشم از اهدای لوح عضویت اتحادیه جهانی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری به این مرکز خبر داد و گفت: این لوح در بیست و هشتمین کنفرانس جهانی پارکها که اواخر خردادماه برگزار می شود، اهدا خواهد شد.

فرزین حقدل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مقر اصلی اتحادیه جهانی پارک ها و مراکز رشد (IASP) در اسپانیا قرار دارد، افزود: مراکز رشد و پارکهای فناوری فعال در حوزه های مرتبط با عضویت در مجمع عمومی و یا برد اصلی این اتحادیه در می آیند.

وی با اشاره به عضویت مرکز بین المللی رشد قشم در برد اصلی IASP اظهار داشت: مرکز رشد قشم به دلیل فعالیت های مثبتی که در حوزه های علمی داشته است به عضویت برد اصلی اتحادیه جهانی پارکها و مراکز رشد پذیرفته شد.
 
حقدل با تاکید بر اینکه لوح عضویت در اواخر خردادماه اهدا خواهد شد، خاطر نشان کرد: لوح عضویت در بیست و هشتمین کنفرانس جهانی پارکها در همایشی در کپنهاک دانمارک که اواخر 29 خرداد تا سوم تیر ماه برگزار می شود، اهدا خواهد شد.
  
به گفته مدیر مرکز بین المللی رشد قشم، این همایش شش روزه با حضور وزیر اقتصاد کشور دانمارک، اعضای هیئت مدیره IASP و نمایندگان مراکز رشد و پارک های معتبر سراسر دنیا برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1305533

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