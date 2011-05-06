به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، ‌یدالله حضرتی افزود: در طول سالهای اخیر با ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق در اداره ها و دستگاههای اجرایی شهرستان اهواز، میزان مصرف برق اداره های اهواز کاهش چشمگیری داشته است به گونه ای که در فروردین ماه سال جاری میزان مصرف برق کل اداره های دولتی برابر با 9 هزار و 289 مگاوات ساعت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 20درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه متوسط دمای هوا در فروردین ماه سال جاری با فروردین سال 1388 برابر بوده است رعایت اصول مدیریت مصرف را دلیل کاهش مصرف برق دستگاههای اجرایی اهواز دانست و گفت: در طول سالهای اخیر با اطلاع رسانی مناسب راهکارهای مدیریت مصرف برق در اداره های شهرستان اهواز اجرا شده است به گونه ای که در سال 1389 که دارای شرایط آب و هوایی بسیار گرمی بودیم میزان مصرف برق کل اداره های شهرستان اهواز به میزان 204هزار 394مگاوات ساعت بوده که حتی نسبت به سال 1386با شرایط مناسب تر آب وهوایی به میزان هفت درصد کاهش مصرف برق وجود داشته است که این نشان دهنده ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق در اداره های شهرستان اهواز می باشد.



وی تصریح کرد: در فصل تابستان سال گذشته نیز میزان مصرف برق اداره ها و دستگاههای اجرایی اهواز به صورت ماهانه مورد بررسی قرار گرفته و از اداره هایی که مدیریت مصرف برق را رعایت کرده اند تشویق و قدردانی شده و اداره های پرمصرف اهواز نیز ضمن ارسال اخطار عدم اصلاح الگوی مصرف به ستاد خشکسالی استانداری خوزستان معرفی می شوند.