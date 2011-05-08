تولید فلورسنتی برای کاربردهای امنیتی و نمایشگرهای پلاسمایی

مهندس حسن سامعی - مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: در این پروژه تحقیقاتی ماده فلورسنت معدنی با ساختار جدید شیمیایی تولید شد که قابلیت تهییج در امواج فرابنفش را دارد.

وی با اشاره به ویژگی های اپتیکی این ماده خاطرنشان کرد: اختلاف زیاد بین پیک های تهییج و گسیل ویژگی منحصر به فردی به ماده داده است که می توان از آن به عنوان شناساگر در جوهرهای امنیتی و نمایشگرهای پلاسما استفاده کرد.



سامعی با تاکید بر اینکه نانو فسفر کریستال فلورسنت در جوهرهای امنیتی تشخیص اسناد اصلی و تقلبی را راحت تر می کند، خاطرنشان کرد: به عبارت بهتر این امکان وجود دارد که اوراق بهادار چیزی را نشان ندهد اما وقتی تحت تاثیر امواج 250 نانومتری قرار می گیرد شروع به درخشندگی نور آبی می کند که ویژگی اپتیکی با خلوص رنگی قابل قبول و تشخیص راحت را نشان می دهد.

این پژوهشگر نانو فسفر کریستال فلورسنت را از جمله مواد نوری پیشرفته در دنیا دانست و یاداور شد: این ماده در صنایع رنگ، نمایشگرهای پلاسمایی و لامپهای فلورسنتی و جوهرهای امنیتی کاربرد دارد.