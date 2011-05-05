برای جلوگیری از خشم اعراب هیچ تصویری از بن لادن منتشر نمی کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "جان کارنی" سخنگوی کاخ سفید گفت : باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هیچ تصویری از "اسامه بن لادن" منتشر نخواهد کرد. وی با ادعای اینکه هیچ تردیدی در کشته شدن بن لادن وجود ندارد، افزود: رئیس جمهوری تصمیم گرفته که هیچ یک از تصاویر مربوط به کشته شدن رهبر القاعده منتشر نشود.

سخنگوی کاخ سفید مدعی شد که انتشار تصاویر عملیات نیروهای آمریکایی ممکن است خشم کشورهای عربی را برانگیخته و امنیت ملی آمریکا را به خطر اندازد. هنوز دلیل اتخاذ چنین تصمیمی توسط اوباما مشخص نیست. پیشتر "لئون پانتا" رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) اعلام کرده بود واشنگتن به زودی تصویری از بن لادن منتشر خواهد کرد.

این در حالی است که منتشر نشدن تصویر جنازه بن لادن سوالات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرده و واکنش مخالفان اوباما را به دنبال داشته است.

در همین رابطه "سارا پیلین" نامزد پیشین جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خطاب به اوباما گفت : برای ساکت کردن کسانی که به دنبال تخریب کردن وجهه آمریکا هستند تصاویر کشته شدن بن لان را نشان بده.