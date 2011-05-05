سودان کنسولگری رژیم قذافی را بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "خالد موسی" گفت : افزایش نیروهای سودانی در مرز با لیبی به منظور نگرانی از قاچاق سلاح برای شورشیان است.

وی افزود: سودان کنسولگری لیبی را در شهر "الفاشر" در استان دارفور بسته و از کارکنان خواسته است که ظرف 40 ساعت کشور را ترک کنند که این اقدام در پی بسته شدن کنسولگری سودان در شهر الکفره لیبی صورت گرفته است.

موسی تصریح کرد: ما سفیر لیبی را برای ادای توضیح اقدام کشورش در بستن کنسولگری ما در" الکفره" فرا خواندیم، اما خیلی دیر پاسخ داد و توضیحات وی هم راضی کننده نبود بنابرین ما کنسولگری لیبی را بستیم.

شایان ذکر است که رژیم لیبی به اعضای کنسولگری سودان در الکفره 48 ساعت مهلت داده بود که این کشور را ترک کنند.



تاکنون 44 هزار سودانی خاک لیبی را پس از درگیری های این کشور از طریق الکفره نزدیکترین نقطه مرزی میان دو کشور ترک کرده اند.