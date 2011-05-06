به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت‌‌الاسلام غلامرضا شرعی در همایش سفیران آفتاب در تالار تربیت آموزش و پرورش نیشابور افزود: جامعه از معلمانی که از خانواده شهدا برخاسته‌اند انتظار بسیار بزرگ و والایی دارد و خانواده شهدا و ایثار‌گران فرهنگی باید توجه بسیار به جایگاه بزرگ خود داشته باشند.

وی اضافه کرد: معلمانی که ما از آنان تجلیل می‌کنیم معلمانی هستند که جان خود را برای ولایت داده‌اند و بزرگترین شهدا معلمان هستند.

وی خاطر‌نشان کرد: با علم و تقوا، ارزش معلم سنجیده می‌شود و شهید مطهری علم و تقوا را با یکدیگر آمیخته بود.

امام‌جمعه فیروزه گفت: امروز بشریت از عالمان بدون تقوا و انسانیت در رنج است.

شرعی تصریح کرد: اگر یک معلم به حیات معنوی و خود‌سازی خود نرسد نمی‌تواند در جامعه تأثیرگذار مثبت باشد.

وی یکی از برجستگیهای بزرگ شهید مرتضی مطهری را اخلاص وی دانست و گفت: او فقط برای خدا کار می‌کرد.

وی تأکید کرد: اگر معلمان به مباحث معنوی چون نماز اول وقت و دینداری و ارزشمداری دانش‌آموزان توجه نکنند کارشان بدون ارزش و نوردهی است.

همچنین معاون اداره‌کل آموزش و پرورش استان و مدیر شهرستان نیشابور از برگشت زمین‌های آموزشکده فنی به آموزش و پرورش خبر داد که قرار بود به ساخت مسکن مهر اختصاص یابد.

محمدیوسف سپهری‌راد گفت: فقط 20 هکتار از 70 هکتار زمین آنجا به شهرک فرهنگیان اختصاص خواهد یافت که این شهرک در اختیار فرهنگیان بدون مسکن خواهد بود.

وی اظهار داشت: برای مسکن فرهنگیان بدون مسکن به هر معلم 25 میلیون تومان وام پرداخت می‌شود.