به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، وزیر امور خارجه مالزی با اعلام این مطلب افزود: دو کشور بر سر تسریع مذاکرات درباره مسایل جاری و به تعویق افتاده از جمله در زمینه های گمرکی و خدمات هوایی، پزشکی، تحصیلی، همکاری های قانونی در زمینه جرایم مختلف و اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به توافق رسیدند.

عنیفه امان در یک کنفرانس خبری همراه با همتای هندی خود پس از پایان اجلاس کمیسیون مشترک، با مثبت توصیف کردن این اجلاس از آن به عنوان یکی از مهمترین راه های بازنگری و کنترل پروژه های مشترک و مورد توافق دو کشور یاد کرد.

وی با اعلام بیش از 9 میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری بین دو کشور درسال گذشته پیش بینی کرد همکاری های اقتصادی مالزی و هند تا ماه جولای امسال به بالاترین حد ممکن برسد.

وزیر امور خارجه هند نیز با ابراز خرسندی از برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک و توافق دو کشور در مورد مسایل مطرح شده ابراز امیدواری کرد پروژه ها و توافق نامه های به تعویق افتاده و پیش رو هرچه سریعتر به مرحله عمل برسند.

"اس ام کریشنا" به همراه شش مقام عالی رتبه دیگر به منظور شرکت در پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک مالزی و هند به این کشور سفر کرده و طی سه روز اقامت خود با نخست وزیر، وزیر امور خارجه و وزیر کشور مالزی دیدار و گفتگو کرد.

پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک مالزی و هند از روز دوشنبه (12 اردیبهشت) دوم می به مدت سه روز در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شد.