برخي رسانه ها با اخبار غير واقعي شهروندان عرب را گمراه كردند

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" همايش سه روزه " اطلاع رساني عربي و نيازمند يهاي عصر" با محورهاي : اطلاع رساني عربي ، اميدها و دستاوردها؛ مطبوعات عربي، چالشهاي آينده ؛ كانالهاي ماهواره اي و واقعيتها؛ اطلاع رساني واخلاق حرفه اي؛ اطلاع رساني عربي و تحولات بين المللي ؛ و اطلاع رساني آزاد و محدود ، با شركت بيش از بيست كشور عربي برگزار شد .

شيخ احمدالصباح معاون اول نخست وزير و وزير خارجه كويت از شركت كنندگان در اين همايش خواست تا تاثير و پيامدهاي پديده جنگ آمريكا عليه عراق را بر اطلاع رساني عربي و تلاش برخي رسانه هاي خبري براي گمراه كردن مردم بررسي كنند .

وي با انتقاد از برخي رسانه هاي عربي گفت : تعدادي از اين رسانه ها با اخبار غير واقعي شهروندان عرب را گمراه كرده و حقيقت را منتقل ننموده اند .

وي افزود: بر اين اساس نوعي شكاف ميان سياستمداران و مسوولان اطلاع رساني جهان عرب به وجود آمد و فتنه ميان كشورها بالا گرفت .

گفتني است كه صباح زنگنه مشاور وزير امور خارجه به نمايندگي از جمهوري اسلامي ايران در اين جلسه شركت داشت .