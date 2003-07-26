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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۴۳

در همايش "اطلاع رساني عربي و نيازمنديهاي عصر " مطرح شد:

برخي رسانه ها با اخبار غير واقعي شهروندان عرب را گمراه كردند

همايش سه روزه اطلاع رساني عربي و نيازمنديهاي عصر چندي پيش با حضور بيش از يكصد روزنامه نگار و كارشناس ارتباطات از بيست كشور عربي در كويت برگزار شد .

 به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" همايش سه روزه " اطلاع رساني عربي و نيازمند يهاي عصر"  با محورهاي : اطلاع رساني عربي ، اميدها و دستاوردها؛ مطبوعات عربي، چالشهاي آينده ؛ كانالهاي ماهواره اي و واقعيتها؛  اطلاع رساني واخلاق حرفه اي؛ اطلاع رساني عربي و تحولات بين المللي ؛ و اطلاع رساني  آزاد و محدود ،  با شركت بيش از بيست كشور عربي برگزار شد .

  شيخ احمدالصباح  معاون اول نخست وزير و وزير خارجه كويت از شركت كنندگان در اين همايش خواست تا تاثير و پيامدهاي پديده جنگ آمريكا عليه عراق را بر اطلاع رساني عربي و تلاش برخي رسانه هاي خبري براي گمراه كردن مردم  بررسي كنند .

وي با انتقاد از برخي رسانه هاي عربي گفت : تعدادي از اين رسانه ها با اخبار غير واقعي شهروندان عرب را گمراه كرده و حقيقت را منتقل ننموده اند  .

وي افزود:  بر اين اساس نوعي شكاف ميان سياستمداران و مسوولان اطلاع رساني جهان عرب به وجود آمد و فتنه ميان كشورها بالا گرفت .

 گفتني است كه صباح زنگنه مشاور وزير امور خارجه به نمايندگي از جمهوري اسلامي ايران در اين جلسه شركت داشت .

 

کد مطلب 13056

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