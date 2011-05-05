مرکز آموزش علمی کاربردی خراسان شمالی آغاز بکار می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی منصوری ظهر پنجشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران با تشریح برنامه های جمعیت هلال احمر استان، اظهار داشت: این مرکز با دو رشته دانشگاهی شامل امداد و سوانح و آتش نشانی با گرایش نجات آغاز به کار می کند.

وی ادامه داد: همچنین در این هفته پایگاه امداد و نجات چمن بید که اعتبارات آن از محل اعتبارات ستاد کل بحران تامین شده است، کلنگ زنی می شود.

وی اضافه کرد: این پایگاه ظرف مدت پنج ماه راه اندازی می شود.

منصوری مانوراسکان اضطرای زلزله در تخته ارکان بجنورد، مانور اضطراری تخلیه زلزله، زنگ امداد و نجات در سطح مدارس استان، برگزاری شش اردوی جهادی، همایش پیاده روی اعضای هلال احمر بجنورد به مقصد بش قارداش را از جمله برنامه های جمعیت هلال احمر استان در هفته هلال احمر است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان به عملکرد این جمعیت در سال 89 نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 950 عملیات امدادی شامل امداد و نجات جاده ای، سیل، آتش سوزی و رانش زمین با اعزام 367 نفر برگزار شد.



وی بیان کرد: همچنین 46 مانور امدادی در سطح شهرستان های استان و 46 اروی جهادی رمضان، محرم و فجر در استان برگزار شد که جمعیت هلال احمر استان با اختصاص بیشترین سمیه کشور مقام نخست اعزام اردوهای جهادی در کشور را به دست آورد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی تعداد برنامه های طراحی شده در هفته هلال احمر را 25 برنامه اعلام کرد.